Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya

24 NİSAN 2018 Mars Günü; Bugün ertelediğimiz sağlık problemlerimizi çözmek için karşımıza çıkacak fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor.

Zira sağlığımızın herşeyin başında geldiğini unutmayalım. 24 NİSAN 2018 Mars Günü, Sosyal ilişki ağlarımız oldukça güçlü ve hareketli bir konumda, iletişsel kaabiliyetimizi tecrübe edebileceğimiz önemli bir gün. Fazlasıyla birikmiş olan işlerimizi aynı zamanda yapabilme becerisini sergiliyoruz.

Bugün ufak tefek sağlık problemlerine dikkat edelim ve kendimizi fazla yormamaya özen gösterelim. Zaman zaman kendimizi yorgun, bitkin ve isteksiz hissedebiliriz ayrıca etrafımızdaki düzensizlik ve disiplinsizliklere karşı tepkisel davranıyoruz. Bugün daha fazla kuralcı ve kontrollü bir tutum içerisindeyiz.

Özel hayatımızla ilgili sırası ile yapılması gerekenlerin listesini gün içerisinde yapalım, daha sonrası için unutkanlıklara, aksaklıklara fırsat vermeyelim.