Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya

19 NİSAN 2018 Jüpiter Günü; Yaşadığımız süre içerisinde yaptığımız hatalarımızın geri dönüşünün olmadığını çok iyi bilmemiz gerekiyor, geçmişte yaşamaktansa geleceğe umutla bakmak bizim için en doğru seçim olacaktır.

19 NİSAN 2018 Jüpiter Günü, aile meseleleriyle ilgili sıradanlıkların irdeleneceği ve çocuklarla geçirilecek yoğun bir gün bizi bekliyor, özlemlerimiz, isteklerimiz, geçmişe dönük yaşadığımız olaylar, insanlar bugün sıklıkla aklımıza geliyor ve zaman zaman duygu yoğunluğu yaşatıyor bizlere.

Bu yoğunluğun içerisinde kaybolmamak için, bugün kendimize yeni uğraşlar bulabilir ya da yeni bir yerler keşfedip güzel, keyifli zamanlar geçirebiliriz. Ayrıca önemli saydığımız birisiyle karşılaşabilir, görüşebilir ve birbirimize karşılıklı içimizi dökebiliriz.