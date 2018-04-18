Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya

18 NİSAN 2018 Merkür Günü; Bugün geleceğe dönük planlarımızda değişiklikler yapabiliriz.

18 NİSAN 2018 Merkür Günü, aklımıza gelen yeni fikirleri uygulamak için oldukça heyecanlıyız. İşyerimizdeki ya da yakın çevremizdeki arkadaşlarımızla ilgili çeşitli değişimler sözkonusu olacak.

Yeni başlangıçlar, birliktelikler ya da eski ilişkilerimizin tazelenmesiyle ilgili gelişmeler ön planda.

Bugün yurtiçi ya da yurtdışındaki akrabalarımızdan gelecek olan haberler hayat akışımızda birtakım değişimlere neden olabilir. Ayrıca bizim için önemli olan birşeylerin, beklentilerimizin karşılık bulacağı bir gün olacak. Kendimizi geliştirmek istediğimiz konularla ilgili yeni birşeyler öğrenebilir ya da geleceğimizle ilgili kariyer planlamaları yapabiliriz.

Gün içerisinde herhangibir nedenle uzak bir yerlerden çağırılabilir, uzun yolculuklar yapabilir ve bundan oldukça keyif alabiliriz. Aynı zamanda yaşam alanlarımızla ilgili tadilat, boya ya da taşınma gibi gelişmeler de gündemde olacak.