Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya

17 NİSAN 2018 Mars Günü; İsteklerimiz, hırsımız, egolarımız hız kesmeden devam ediyor.

Oysaki elimizdekilerle yetinip bu doyumsuzluğa son vermek tatmin duygumuzun daha fazla gelişmesine neden olacak. Bugün düşünce yapımızda karışıklıklar yaşayabiliriz, ne yapmak istediğimizle ilgili çelişkiler yaşıyoruz.

Hayatımızla ilgili kafamızdaki soru işaretlerini bir türlü gideremiyoruz ancak bu konuda profesyonel bir yardım alabilir ya da yakınımızda tecrübesine güvendiğimiz aile büyüklerimizle, dostlarımızla fikir terapisi yapabiliriz.

Bugün hayatın hızlı koşuşturmasına kendimizi kaptırıyoruz.

Gün içerisinde halletmemiz gereken işlerimizin bir kısmı yarım kalabilir, zamana ayak uydurmakla ilgili biraz sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Günü meditasyon yaparak, sakin kalmaya çalışarak geçirmek biizm için yararlı olacaktır.