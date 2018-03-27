Aydın Doğan’ın kızı ve Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, uzun zamandır hizmet verdiği Hürriyet Gazetesi’ne ve mesai arkadaşlarına veda etti.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Demirören Medya Grubu’yla, Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda anlaştı. Bu anlaşma vedaları da beraberinde getiriyor. Vuslat Doğan Sabancı’da veda edenlerin arasına katıldı.

TEK TEK VEDALAŞTI

Vuslat Doğan Sabancı Hürriyet Gazetesi’nde 22 yıldır hizmet veriyordu. Yönetim kurulu üyesi olan Sabancı, Doğan Medya Grubu’nun satılmasının ardından çalışanlarla vedalaşmak için gazete binasına gitti ve binadaki katları dolaşarak çalışanlarla tek tek vedalaştı.

Sabancı’nın vedası öncesinde binanın giriş katında “Vuslat Hanım Sizi Çok Seviyoruz” yazılı pankart asan gazete çalışanları, Vuslat Doğan Sabancı’nın gazeteye gelmesiyle duygusal anlar yaşadı.

Sabancı çalışanlarıyla vedalaşmasının ardından binadan ayrılırken başından aşağı güller atıldı.

Oldukça duygusal anlar yaşayan Vuslat Doğan Sabancı’da gözyaşlarına hakim olamadı. Sabancı, “Sizleri helal olsun diyerek izleyeceğim” dedi.

Doğan Medya Grubu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Erdoğan Demirören yönetimindeki Demirören Holding’e satılmasına dair görüşmelerin başladığının duyulmasının ardından Hürriyet gazetesi çalışanlarına mesaj yollayan Sabancı, şunları söylemişti:

“Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,

Bildiğiniz gibi Grubumuz, Demirören Grubu ile bir ön protokol imzalayarak medya sektöründen büyük ölçüde çıkma kararı aldı. Bu anlaşma, bir Türkiye değeri olan Hürriyet’i de kapsıyor.

Hürriyet, Doğan Grubu’na 1994 yılında katıldı. Bu 24 yılın 22’sinde Hürriyet benim hayatım oldu. Bu yolculuğu elbette siz “Hürriyetçilerle” birlikte dolu dolu yaşadık.

Bu Pazartesi, hepinizle vedalaşmak, kucaklaşmak ve helalleşmek için sizleri ve Hürriyet’in vazgeçilmez parçaları olan DHA ile Yaysat çalışanlarını da ziyaret edeceğim. Binada olursanız görüşmek dileğiyle…

İstanbul dışındaki çalışma arkadaşlarımla yüz yüze olmasa da ayrıca canlı bağlantıyla bir araya geleceğiz.

Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum.

Sevgiyle…”