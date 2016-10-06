Vordonisi Adası’nı incelemek için dalış yaptı

MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçenin açıklarında yer alan ve İstanbul’un onuncu adası olarak bilinen tarihi Vordonisi adasına dalış yaptı.

Yaklaşık bin yıl önce yaşanan deprem sonrası sular altında kalan Vordonisi adasına bilim heyeti ile birlikte inceleme dalışı gerçekleştiren Başkan Kılıç, “İlçemizin açıklarında bir tarih yatıyor ve bu tarihi gelecek nesillerimize kazandırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu adanın, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, tarihi yaklaşık bin 200 yıl öncesine dayanan ve bin 10 yılında meydana gelen büyük İstanbul depreminde sular altında kalan Vordonisi adasına, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan yüzey araştırması izniyle batık ada ve çevresinde araştırma yapan bilim heyetiyle birlikte tarihi bir dalış gerçekleştirdi.

“VORDONİSİ GEÇMİŞİZİME IŞIK TUTUYOR”

Üç yıl boyunca sürdürülecek keşif çalışmalarının 15’inci gününde adaya dalış yaparak, gerçekleştirilen çalışmaları deniz altında inceleme fırsatı bulan Kılıç, “İlçemizin açıklarında bir tarih yatıyor ve bu tarihi gelecek nesillerimize kazandırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bilim ekibi ile birlikte bu tarihi anlara tanıklık etmek olağanüstüydü. Burada Vordonisi adıyla bilinen adamız bin 10 yılındaki bir depremle batıyor, adada bir manastır de yer alıyor. Bu haliyle Vordonisi geçmişimize ışık tutuyor. Bu adanın varlığını kanıtlayarak, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmasını amaçlıyoruz” dedi.

KIYI UZUNLUĞU 5 KİLOMETRE

15 gün süren çalışmalar boyunca, Vordonisi’de yaşam olduğunun en büyük kanıtı sayılan manastırın günümüze kadar ulaşan parçalarını arayan bilim insanları, denizin 10 metre derinliğine kadar dalışlar yaptı. Bulunan kiremit parçalarını incelenmek üzere çıkarıldı. Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bilir, “Çalışmalarımız, Patrik Photios’un ömrünün kalan kısmını geçirmek üzere sürgün edildiği söylenen manastırı ve antik dönemin izlerini bulmaya yönelikti. Ada tahminimizden daha büyük kıyı uzunluğu 5 kilometreyi buluyor. Yani Prens Adaları içinde Sedef Adası’yla kıyaslanabilecek büyüklükte” diye konuştu.

BATIK ADA VORDONİSİ

Bölgede yaşayanlar dışında pek bilinmeyen, tarihi yaklaşık bin 200 yıl öncesine dayanan ve bin 10 yılında meydana gelen büyük İstanbul depreminde sular altında kalan Vordonisi, aslında iki adadan oluşuyor. Biri büyük, diğeri küçük Vordo olarak geçen adalar, İstanbul’un 10’uncu ve 11’inci adalarını oluşturuyor. Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı, Sedef, Tavşan, Kaşık, Yassı ve Sivriada’dan oluşan İstanbul Adaları’nın gizemli parçası olan Vordonosi, gelişen teknolojiyle birlikte 2000’li yıllarda daha fazla bilinmeye başladı. Bizans tarihçisi Semavi Eyice tarafından 1936’da kayıtlara geçirilen Vordonosi’nin, hemen karşısındaki Küçükyalı’da Satyros Manastırı’nın ikizi olduğu biliniyor.

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