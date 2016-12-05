Voleybolda 5 Türk takımı sahaya çıkacak

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen kupalarda bu hafta 5 Türk takımı sahaya çıkacak.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları bu hafta start alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, A Grubu’nda Rus Dinamo Moskova, Belçika’dan Noliko Maaseik ve Polonya’dan Zaksa Kedzierzyn Kozle ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

C Grubu’nda yer alan Arkas Spor, Fransa’dan Paris Volley, Rusya’dan Zenit Kazan ve Alman ekibi VfB Friedrichshafen ile karşılaşacak.

Halkbank ise E Grubu’nda, İtalyan Sir Sicoma Colussi, Belçika’dan Knack Roeselare ve Rus Belogorie Belgorod ile mücadele edecek.

Bu hafta ayrıca, Erkekler Challenge Kupası’nda 16’lı final ilk maçları oynanacak. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden Pafiakos Pafos ile eşleşen Galatasaray HDI Sigorta, takımların karşılıklı anlaşması sonucu, iki maçını da İstanbul’da yapacak.

Ziraat Bankası ise 16’lı finallerdeki ilk maçında, deplasmanda Arnavutluk’tan Studenti Tiran ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa voleybol kupalarında haftanın maç programı TSİ şöyle:

Yarın

20.00 Zaksa Kedzierzyn Kozle- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Kedzierzyn Kozle-Polonya)

18.00 Pafiakos Pafos-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Voleybol Salonu)

7 Aralık Çarşamba:

17.30 Halkbank-Sir Sicoma Colussi (TVF Başkent Salonu)

19.30 Arkas Spor-Zenit Kazan (Atatürk Voleybol Salonu)

18.00 Studenti Tiran-Ziraat Bankası (Tiran-Arnavutluk)

8 Aralık Perşembe:

18.00 Galatasaray HDI Sigorta-Pafiakos Pafos (Burhan Felek Voleybol Salonu)

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