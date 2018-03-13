Keçiören Belediyesi Bağlumspor Bayan Voleybol Takımı 15-17 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak final müsabakaları öncesi Başkan Mustafa Ak’ı makamında ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Levent Kızılalp, Antrenör Akın Akyıldız, Yardımcı Antrenör İsmail Hakkı Zora, Sportif Direktör Mustafa Yurtsever ile Başkan Ak’ı makamında ziyaret eden bayan voleybol takımı maç öncesi moral depoladı. Ankara grup şampiyonu olarak bayan voleybol 1. lige yükselme final müsabakalarına gitmeye hak kazanan takım, Muğla Ortacı’da yarı final müsabakalarında 3’te 3 yaparak önemli bir başarıya da imza attı. Muğla Menteşe Spor Salonunda oynanacak son 3 maçla Play Offa çıkmayı hedefleyen takım, maçlara Başkan Ak’ı da davet etti.

Takımın başarılarını takip ettiklerini dile getiren Ak, “İnşallah 1. lige çıkar bizlerin gururu olmayı sürdürürsünüz. Sizler başarılı oldukça bizler de mutlu oluyoruz ayrıca sporla ilgilenenlere de ilham oluyor ve Keçiören’in adını duyuruyorsunuz. Muğla’dan başarılı bir sonuçla döneceğinize inanıyoruz. Yolunuz açık olsun.” dedi. Ak ile selfie çektiren voleybol takımı “şampiyon Keçiören” diye tezahürat yaptı.

Keçiören’in en büyük spor salonu Taha Akgül’de antrenman yaptıklarını dile getiren takım, 1. lig sonrası maçları orada oynamayı arzuladıklarını da belirtti. ​