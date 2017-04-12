Vodafone'dan "Konuştuğunca İnternet Tarifeleri"

Vodafone, “Vodafone Faturasızlar” için geliştirdiği “Konuştuğunca İnternet Tarifeleri” ile abonelerine konuştukları kadar internet kazandırıyor.

Vodafone, “Vodafone Faturasızlar” için geliştirdiği ve Türkiye’de bir ilk olan “Konuştuğunca İnternet Tarifeleri” ile abonelerine konuştukları kadar internet kazandırıyor.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye’de ilk kez Vodafone tarafından sunulan “Konuştuğunca İnternet Tarifeleri” ile hafta içi konuştukları dakika kadar interneti hafta sonu tarifelerine ek olarak kazanan “Vodafone Faturasızlar”, bu sayede bütçelerini aşmadan saatlerce internet kullanabilecek.

“Vodafone Faturasızlar” a yönelik “Konuştuğunca İnternet Tarifeleri” 19 TL’den başlayan fiyatlarla üç ayrı tarife halinde sunuluyor. Buna göre, “Konuştuğunca İnternet S Tarifesi” 500 dakika, 1000 SMS ve 1 GB internet, “Konuştuğunca İnternet M Tarifesi” 750 dakika, 1000 SMS ve 2 GB internet, “Konuştuğunca İnternet L Tarifesi” ise 750 dakika, 1000 SMS ve 3 GB internet içeriyor.

Tarifelerdeki normal GB’ların üstüne, “Konuştuğunca İnternet Kazanma” özelliği tarifelerin içeriklerine ek olarak geliyor. Bu yeni tarifelerden faydalanmak isteyen kullanıcıların Vodafone mağazalarını ziyaret ederek numaralarını taşımaları ya da 0850 542 0 542 no’lu telefonu aramaları yeterli oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, faturasız aboneleri için bir gün değil her gün kazandıran teklifler geliştirdiklerini belirtti.

Vodafone olarak, faturasız hat sahibi abonelerin daha fazla konuşabilmeleri, mesajlaşmaları ve internete girebilmeleri için yenilikler yapmaya devam ettiklerini ifade eden Aksoy, Türkiye’de bir ilk olan ve sadece “Vodafone Faturasızlar” a özel sunulan “Konuştuğunca İnternet Tarifeleri” ile abonelerin hafta içi konuştukları dakika kadar interneti hafta sonu tarifelerine ek olarak kazanacaklarını böylece, konuştukları her dakikayı internet olarak geri alacaklarını ve aynı bütçe içinde saatlerce internet kullanabileceklerini bildirdi.

Aksoy, Vodafone Türkiye olarak abonelerin iletişim ihtiyaçlarını uçtan uca karşılarken onlara hayatı kolaylaştıran çözümler sunmaya devam edeceklerini aktardı.

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