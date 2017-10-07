Fotoğraflı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” temasıyla 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 39’uncu İstanbul Maratonu’na 24’ü Türk olmak üzere 73 elit atlet katılacak.

Yarışta erkeklerde favori 2017 Paris Maratonu birincisi Kenyalı Paul Lonyangata gösterilirken, kadınlarda ise geçen yıl İstanbul’da ilk sırayı alan Kenyalı Agnes Jeruto Barsosio yine en güçlü aday

olarak görülüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” temasıyla 12 Kasım Pazar günü koşulacak Vodafone 39’uncu İstanbul Maratonu’na katılacak elit atletler belli oldu. Vodafone’un bu yıl 6’ncı kez ismini vereceği maratona 24’ü Türk olmak üzere 73 elit atlet katılacak. Maratonda birincilik için rekabet edecek 37 yabancı elit atlet Kenya, Etiyopya ve Namibya gibi maratonda dünyanın en güçlü ülkelerinin yanı sıra, Ukrayna, Belarus ve Litvanya gibi maraton geleneğine sahip Avrupa ülkelerinden gelecek. Ayrıca 10 Türk elit atlet de maratonda ter dökecek. Vodafone 39. İstanbul Maratonu’nda parkur ve katılım rekoru kırılması bekleniyor.

ERKEKLERDE FAVORİ KENYALI LONYANGATA

Erkeklerde, en iyi derecesini 2:06:10 ile bu yıl Nisan ayında yapan Kenyalı Paul Lonyangata favori isim olarak gösteriliyor. 2017 Paris Maratonu birincisi olan 1992 doğumlu Lonyangata’nın en yakın rakipleri, Kenyalı atletler Jacob Kendagor ve Ezekiel Kemboi Omullo ile Etiyopyalı atlet Bazu Worku olacak.



1984 doğumlu Kendagor en iyi derecesini 2:07:33’ü bu yıl Mart ayında Seul Maratonu’nda gerçekleştirdi. 2010 Berlin Maratonu’nda 2:05:25 ile kariyerinin en iyi derecesini elde eden 1990 doğumlu Worku, bu yıl Prag Maratonu’nu 2:08:48 ile tamamladı. 1987 doğumlu Omullo ise en iyi derecesini 2:08:55 ile 2016 Varşova Maratonu’nda kaydetti.

2000’li yılların başında 3000 metre engelli branşında fırtına gibi esen, 6 kez Golden League, 10 kez Diamond League galibiyetine imza atan ve 2004 Atina Olimpiyatlarında bronz madalyayı elde eden Kenyalı Paul Koech, kariyerinin ikinci maratonuna İstanbul’da çıkacak. Geçtiğimiz Nisan’da Rotterdam Maratonu’nu 2:12:02 ile tamamlayan 1981 doğumlu atlet, Vodafone İstanbul Maratonu’nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

KADINLARDA FAVORİ KENYALI BARSOSİO

Kadınlarda, en iyi derecesini 2:20:59 ile bu yıl Paris Maratonu’nda ikinci sırayı alırken yapan Kenyalı atlet Agnes Jeruto Barsosio favori gösteriliyor. 1982 doğumlu atlet, geçen yıl Vodafone İstanbul Maratonu’nu kazanmıştı. Barsosio’nun en yakın rakipleri, Kenyalı atlet Visiline Jepkesho ile Etiyopyalı atletler Letebrhan Haylay ve Meseret Mengistu olacak.

1989 doğumlu Jepkesho, 2017 Paris Maratonu’nda 2:21:37 ile kariyerinin en hızlı derecesini gerçekleştirdi. 1990 doğumlu Haylay, en iyi derecesini 2:25:01 ile 2017 Dongying Maratonu’nda alırken, yaşıtı Mengistu da en iyi derecesini 2:23:26 ile 2015 Paris Maratonu’nda kaydetti.

30 BİN SPORCU BEKLENİYOR

1979’dan bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan ilk yarış olma özelliğine sahip olan Vodafone İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve Halk Koşu’su olmak üzere 4 ana kategoride koşulacak. 2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından “Altın Kategori” unvanına layık görülen ve Avrupa’nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan maratona bu yıl 30 bin sporcunun katılması bekleniyor. Maratona katılan çipli koşucu sayısı Vodafone’un sponsorluğuyla birlikte 2011’den bu yana yaklaşık 4 kat arttı.