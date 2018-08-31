Adana Film Festivali’nde geçen yıl ilk kez verilen Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü’nün ikincisi Rus Yönetmen Aleksey Fedorchenko’ya verilecek.

22- 30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak 25. Uluslararası Adana Film Festivali‘nin 2017’de başlattığı uluslararası ödül bu yıl da devam ediyor. Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü ile ülkemizde ve dünyada hak ettiği değeri yeterince göremeyen sinemacıların onurlandırılması ve keşfedilmesi amaçlanıyor. Ödülün bu yılki sahibi yeni milenyumda Rus sinemasından çıkan en önemli yönetmenlerden Aleksey Fedorchenko. Yönetmenin 5 uzun, 3 kısa metrajından oluşan bir retrospektif dijital kopyalarından Adanalı sinemaseverlerle buluşacak. Ödül ise yönetmene 24 Eylül gecesi yapılacak Açılış ve Onur Ödülleri Töreni’nde takdim edilecek.