Dev ödeme sistemleri şirketi Visa, İngiltere’de işyerlerinin nakit ve bozuk para ile ödeme yapılmasını durdurmayı planlıyor.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Visa, dükkanlar, mağazalar ve restoranlarla müşterilerin nakit ödeme yapması yerine temassız ödeme teknolojisini kullanmaya başlaması konusunda bir iş anlaşması yapacak

Böylece İngiltere’deki dükkan ve mağaza sahipleri de müşterilerinin nakit yerine kredi kartı, banka kartı veya Apple Pay gibi dijital ödeme yöntemleri ile ödeme yapmalarını isteyecek.

Daily Telegragh gazetesine göre İngiltere’de işletmeler, 10 milyardan fazla kart ödemesinden yaklaşık 800 milyon Sterlin işlem ücreti ödüyor