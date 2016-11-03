Viranşehir’de; ‘Al götür, oku getir’ kitap projesi

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde, Hadi Kutlu Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla, ‘Al götür, oku getir’ kitap projesi başlatıldı.

Hadi Kutlu Kız Meslek Lisesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi için başlattığı ‘Al götür, oku getir’ kitap projesi kapsamında okula kitaplık yapıldı. ‘Al götür, oku getir’ sloganıyla yapılan kitaplıktaki kitaplardan istediğini hiç bir kayıt bile yaptırmadan alabilen öğrenciler, okuduktan sonra yeniden getiriyor.

Okul Müdürü Sedat Gören kayıt almadan, isteyen öğrencinin istediği kitabı alıp okuduktan sonra geri getirip yerine koyacağını belirterek,

“Öğrencilerimiz, okul öğretmen ve idarecilerimizle birlikte gerçekleştirilen bu projede amaç, öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmenin yanı sıra öğrencilerimize güvenildiği hissini vererek, bu güvene sadık kalmasını sağlamaktır” dedi.

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