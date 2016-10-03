Vinç faciasında ölümün bedeli 15 bin 200 lira

BURSA’da, geçen şubat ayında lodos nedeniyle Timsah Arena Stadı inşaatında devrilen vinç altında kalan taksi şoförü 28 yaşındaki Fatih Demirkıran’ın ölümü, yolcu Kübra A.’nın ağır yaralanması davasında karar verildi.

Vincin ait olduğu şirketin yetkilisi 28 yaşındaki Hamza Aydın’a 2.5 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza yapılan indirimlerle 15 bin 200 lira adli para cezasına çevrildi. Vinç operatörü 43 yaşındaki Bülent Çelebi de 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bu ceza ertelendi.

Soruşturma kapsamında, fırtınanın önceden bildirilmesine rağmen gerekli önlemleri almadığı için asli kusurlu olarak gösterilen vinç firması yetkilisi Hamza Aydın ile vinç operatörü Bülent Çelebi hakkında, ‘Taksirle 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçundan Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Haklarında 2- 15 yıl arısında hapis cezası istenen tutuksuz sanıkların yargılanması sona erdi.

Daha önceki duruşmalarda ifade veren Hamza Aydın, olay günü lodosun çok etkili olduğunu, kaza yerine gittiğinde taksinin içinde bira şişesi gördüğünü öne sürerek kendini şöyle savunmuştu:

“Timsah Arena’da 10 gündür vinç çalışmıyordu. Operatör Bülent Çelebi, vinçle ilgili gerekli tedbirleri almıştı. Ancak, olay günü saatte 130 kilometreyi bulan lodos, İnegöl yolunda TIR’ların devrilmesine, Bursa’da ölümlere neden olmuştur. Sürücü alkol almıştır. Emniyet kemerleri takılı olsa, ölen Fatih Demirkıran şu an hayatta olabilirdi. Lodos bu kadar etkili olabileceğini düşünemedik. Suçsuzum beraatimi istiyorum.”

Talimatla ifadesi alınan Bülent Çelebi ise, Timsah Arena’da vinç ile ilgili çalışmanın 10 gün önce bittiğini, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldığını söyleyerek beraatini istedi. Karar duruşmasına Hamza Aydın’ın avukatı katılırken, tutuksuz iki sanık katılmadı.

Mahkeme heyeti, toplanan delillere göre, firma yetkilisi Hamza Aydın’ı önce 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sabıkasız oluşu ve iyi hali nedeniyle sanığın cezasını 2 yıl 1 aya düşüren mahkeme heyeti, ölen yakınları ve müştekinin de şikayetlerinden vazgeçmiş olmaları nedeniyle günlüğü 20 liradan 15 bin 200 lira para cezasına çevirdi. Sanığın para cezasını 10 taksit halinde ödenmesine, geciktirmesi halinde tamamının ödetilmesine, ödenmediği takdirde tutuklanmasına karar verdi.

Vinç operatörü Bülent Çelebi’, ‘Taksirli ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme’ suçundan tali kusurlu olması nedeniyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın bu cezasını iyi hali ve sabıkasız oluşu nedeniyle 1 yıl 8 aya indirilerek ertelendi.

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