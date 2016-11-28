Viko’nun kalite felsefesi bir kez daha ödül getirdi

KalDer tarafından, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansında; kuruluşların sürekli iyileştirme yaklaşımı ile kalite ve verimlilik artışını sağlamaları için, iyileştirme ekiplerini teşvik etmek ve iyi örnekleri ön plana çıkarmak amacıyla verilen Kalite Çemberleri ve Kaizen Ödülleri, KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sunuldu. Kalite Çemberi Ödülü’nün bu yılki sahibi VİKO by Panasonic çalışanlarından oluşan “Transfer Sistemi” takımı oldu.

Ödül töreninin ardından takım çalışmasının önemine vurgu yapan VİKO by Panasonic İK ve Kurumsal Gelişim Direktörü Mutlu Kutlu

“Vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda bir takım anlayışı ile hareket ederek sürdürülebilir başarılara imza atan kuruluşumuz, insan hayatını kolaylaştıracak çözümlerin tasarımı, üretimi ve sunumu süreçlerindeki teknolojik gücünü, çalışanlarının dinamizmi ve sürekli gelişimleri ile desteklemektedir. VİKO, kalite yönetimi çalışmalarına 1998 yılında başlamış olup, EFQM Mükemmellik Modeline göre sistemlerini sürekli iyileştirmektedir. Ayrıca 2005 yılı TÜSİAD-KalDer Türkiye Mükemmellik Ödülü başta olmak üzere hem ulusal hem de uluslararası alanda pek çok ödülün de sahibidir. Mükemmellik yolunda ilerlerken, mükemmellik anlayışının çalışanlarımıza ve diğer paydaşlarımıza yayılması konusunda sorumluluk alan bir yaklaşıma sahibiz. Çünkü mükemmelliği sağlamak için mükemmelliği paylaşmak gerektiğine inanıyoruz. Gücünü çalışanlarından aldığını temel değerlerinde tanımlamış olan kuruluşumuz, vizyonuna ulaşabilmenin çalışanlarının bilgi birikimi ve yetkinlik seviyesini artırmak ile mümkün olabileceği inancı ile onların gelişimini sürekli desteklemektedir. ‘Biz bir aileyiz’ kavramı ile şekillendirdiğimiz takım olarak çalışma kültürüyle daima büyük iş başarılarına imza atmanın gayreti içerisinde olduk. İyileştirme çalışmalarının yürütülmesi ve takım düzeyinde katılımın sağlanması için gerekli olan süreç iyileştirme süreci, takım çalışmaları yönetim süreci, öneri değerlendirme süreci ve tanıma/takdir/ödüllendirme süreçlerini sistematik olarak yönetmekteyiz. Bütün bu sistem ve çabaların bir sonucu olarak, Transfer Sistemi takımımızın bugün layık görüldüğü Kalite Çemberi ödülünden dolayı çok mutluyuz. Mükemmellik yolculuğumuzda gerçekleştirdiğimiz her adımda yanımızda olan üst yönetimimize, ekip üyelerimize ve tüm VİKO by Panasonic ailesine teşekkür ediyorum.”