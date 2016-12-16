Videolu hakem kavgayı bitirir!

Bazı sorunların çözümü son derece basit. Ama o çözümü akıl eden birileri çıkıncaya kadar yıllar geçiyor, sert tartışmalar, kavgalar yaşanıyor.

Futbol maçlarındaki penaltılar hemen her defasında aleyhine karar verilen takımın itirazıyla karşılaşır, hakem yanlış yapmakla, taraf tutmakla suçlanır.

İşte belki de yüz yıldır süren bu sorun şimdi çözülecek gibi görünüyor.

Japonya’da düzenlenen FİFA Dünya Kulüpler Kupası yarı final maçını yöneten hakem, verdiği penaltı kararına yapılan itiraz üzerine saha kenarına gidip videodan pozisyonu bir kez daha izlemiş ve kararının doğru olduğu sonucuna varmış.

Bu uygulamanın o maçla sınırlı kalmaması, tüm statlara yayılması futbolda bir büyük devrim anlamına gelir.

Tabii, sadece penaltılarda değil, kırmızı kart çıkarılan, ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilen gollerle ilgili pozisyonların da videodan izlenerek yeniden değerlendirilmesinde yarar var.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun videolu hakem teknolojisinin statlara yerleştirilmesi için hiç vakit geçirmeden hazırlık yapması gerekir.

Söz konusu uygulamanın yaygınlaşması elbette ortaya bir de “mağdurlar ordusu” çıkaracaktır.

Yenilen takımın oyuncuları, “Hakem yanlış karar verdi, puanlarımızı çaldı” diye mazeret üretemeyecek, yine yenilen takımın yöneticileri hakeme veryansın ederek taraftarlarını sakinleştirmeye çalışamayacaktır.

Aynı şekilde gazete sütunlarında ve televizyon ekranlarında günlerce penaltı ya da kırmızı kartlık pozisyonların tartışmaları bugünkü gibi yapılamayacak, ihtimal birçok spor yorumcusu işsiz kalacaktır.

Futbol kuralları tanrı buyruğu değildir.

İhtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilir.

Videolu hakemliğin bunun için iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum.

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