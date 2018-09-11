Video içerik firmaların olmazsa olmazı!

Ekonomik açıdan birçok farklı gündemin yer aldığı 2018 yılının son çeyreğine yaklaşırken, dijital dünyada video içeriklerine olan ilgi her geçen gün artıyor*.

Nüfusunun %67’sinin internet kullanıcısı olduğu ve kullanıcıların %84’ünün her gün internete girdiği Türkiye’de, İnternet kullanıcılarının en büyük çoğunluğu sosyal medyayı kullanıyor. Hem sosyal medyada hem de diğer platformlarda ise video izleme oranı diğer tüm aktivitelerin önüne geçmiş durumda*. Video içerik hazırlatmak artık bir şart haline geldi.

(*Kaynak: “Digital in 2018 in Western Asia, We Are Social & Hootsuite”)

Video içerik hazırlamanın artan önemi ve ekonomik belirsizlik, global ve yerel bir çok markanın Türkiye’deki reklam ve video prodüksiyon operasyonlarını daha hızlı, kreatif ve uygun maliyetler ile yönetmeleri konusunda sinyaller veriyor.

Space Kidz Logo

5 senelik video prodüksiyon tecrübesinin ardından, Space Kidz adıyla yeni bir yapılanmaya geçen Mehmet Ali Arsan, Uğur Bakan ve Efe Arsan ortaklığındaki kreatif reklam ajansı, başta kozmetik olmak üzere birçok sektörde yer alan önemli markalara A’dan Z’ye video içerik üretimi hizmeti sunuyor.

“Kendimizi işi bizzat yöneten bir gurme restoranın aşçıları gibi görüyoruz.”

Türkiye’de video içerik hizmetleri

Genç girişimciler, L’Oréal, R&B, Henkel, Neutrogena, Gratis, Lenovo, Nike, Saray Mahallesi, Nissan gibi farklı pazarlardaki önemli oyunculara hem TV hem de dijitaldeki video yatırımları için kreatif çözümler üretiyor.

Space Kidz’in portfolyosunu Instagram’dan (@spacekidzcreative) ve Vimeo’dan (spacekidz) inceleyebilirsiniz.

Veet reklamı:

Ironman:

Dolya – Ukrayna:

Space Kidz ifrmasının Ukrayna’nın Dolya şehri için hazırladığı video

Bu dinamik ekibin yaratıcı video içerik işlerini uzun süre konuşacağız gibi duruyor.

“İşin hem kreatif hem de prodüksiyon kısmıyla bizzat ilgileniyoruz. Hem yönetmenlik yapıyoruz, hem de kreatif fikirleri üretip markaların stratejileri ile birleştiriyoruz.” diyen genç girişimciler şu şekilde devam etti:

“Beraber çalıştığımız tüm markalara kendi markalarımızmış gibi davranıyoruz. Her zaman da şunu soruyoruz, ‘Masanın diğer tarafında olsak ne hissederdik?’. Duygu iletişimi çok önemli, iş ne olursa olsun bu konuyu önemsemeye devam edeceğiz. Gerçek memnuniyet duygu aktarımı sayesinde oluşuyor.”