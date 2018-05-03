Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, geliştirilen projeyle 126 tarihi evin dış cephesi restore edildi. Evlerden 59’u ise tescilli bina olduğu için koruma altında bulunuyor. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Ediz, restorasyon sonrası yerli- yabancı turistlerin evlere ilgi gösterdiğini belirterek, “İlçemizin, Beypazarı ve Safranbolu ilçeleri gibi olmasını hedefliyoruz. Daha çok turistin gelmesini istiyoruz” dedi.

Vezirköprü’de, belediye tarafından yaklaşık 5 yıl önce başlatılan, Kalkınma Bakanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nca (OKA) desteklenen ve 4 etaptan oluşan ‘Vezirköprü Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında, tarihi 126 ev restore edildi. Eski kent dokusunun korunması için restore edilen evler ile Karabük’ün tarihi konakları ve UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesindeki yapılara benzer görünüm oluşturulması amaçlanıyor.

İlçedeki 4 sokakta sağlıklaştırma çalışmaları yaptıklarını belirten Vezirköprü Belediye Başkanı Edis, “Bunun devamında da 126 evimizin dış kaplama restorasyonunu tamamladık. Burada, koruma altına alınmış tescilli bina olarak 59 tane de özel sivil mimari evler var. Bunların da projelerini hazırlatıyoruz. Önümüzdeki süreçte projeler tamamlandıktan sonra koruma kurulundan bunları da geçirdiğimiz zaman oranın restorasyonlarına da başlayacağız. 4 sokaktaki evlerde Samsun Valiliği, Kültür Varlıkları, Vezirköprü Belediyesi ortaklaşa bu çalışmaları tamamladık. Bunların hepsi özel mülkiyet” diye konuştu.

Tarihi evlerin, cumhuriyet döneminden sonra inşa edildiğini anlatan Başkan Edis, “Tarihi özellik taşıyan binalar olduğu için koruma altına alınmış. Bunların bir kısmı da yıpranmış. Biz bunların hem çatısı hem dış kaplaması hem de sokak olarak elden geçirdik ama içlerine dokunamadık. Şu anda bu yaptığımız sokak ve konak evler, yerli- yabancı misafirlerimizden çok rağbet görüyor. Gelenler de hayranlıklarını gizlemiyorlar. Bizim amacımız, Safranbolu ve Beypazarı gibi Vezirköprü ilçemizi öne çıkarmak. Bu çizgide gidiyoruz. Sadece dış cephe olarak sokak sağlıklaştırmasında yaklaşık 70- 100 bin TL harcama yapıldı” dedi.