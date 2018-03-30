Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “En Verimli Belediye Başkanı” seçildi Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Verimlilik Platformu 2018 yılı “En Verimliler Ödülleri” Ankara Sanayi Odası’nda (ASO) düzenlenen bir törenle sahiplerini bulurken, Başkan Tiryaki ödülünü 26. Dönem Ak Parti Ankara Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Nevzat Ceylan’ın elinden aldı.

Törende konuşan Başkan Tiryaki, “Bu ödül bizim için anlamlı ve o yüzden de keyifle aldım. Biz verimlilik konusunda özgünlüğümüzü, farkımızı ortaya koymuş bir belediyeyiz. Kendi kaynaklarımız ile ayakta duruyoruz, hiçbir yere borcumuz yok. Kaynaklarımızın yarısını reel yatırıma harcıyoruz. Göreve başladığımızdan bugüne Altındağ’daki dönüşüm, geldiğimiz nokta nedeniyle, iyi bir örnek oluşturduğumuza inanıyoruz. Emek ve mücadele dolu 14 yıllık bu başarı hikayesinin böylesine anlamlı bir ödül ile taçlandırılmasından mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim” dedi.

ÖZEL JÜRİ BELİRLEDİ

TÜSİAV Verimlilik Platformu’nun bu yılki “En Verimliler Ödülleri”nin sahipleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, gazeteciler ve bilim insanlarından oluşan özel jüri tarafından belirlendi. TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Başkan Vekili Yılmaz Doğan ve Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay tarafından açıklanan ödüller, kalabalık bir davetli topluluğunun huzurunda takdim edildi. Jüri tarafından Başkan Tiryaki’nin ödüle layık görülme gerekçesi “Altındağ’ı eski cazibesine kavuşturmak için sonsuz emek vermiş, ‘benim en büyük projem Altındağ’ın kendisi’ diyen, dürüst çalışkan, atılımcı, yenilikçi başkan” sözleriyle aktarıldı. Bu sözler salonda davetlilerin coşkulu alkışlarıyla karşılandı.

“BENİM EN BÜYÜK PROJEM ALTINDAĞ’IN KENDİSİ”

Ödül gecesinde Başkan Tiryaki şu açıklamayı yaptı:

“Göreve geldiğimiz 2004 yılında Altındağ’da “Değişim Yönetimi Modeli”ni uygulayarak Belediyenin kurumsal yapısını tamamen değiştirdik. 2006 yılında da kaynakları en etkin kullanan kamu kurumu seçilmiştik. Ödülümüzü dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştık.Bu süreçte uyguladığımız radikal kararlarla borçsuz bir belediye oluşturduk. Kaynaklarımızı israf etmeden Altındağlıların yaşam kalitesini arttırmak için kullanıyoruz. Sürdürülebilirliğe ve verimliliğe büyük önem veriyoruz. 14 yıllık bu başarı hikayesinin ‘verimlilik’ gibi çok özel bir ödül ile taçlandırılmasından mutlu olduk.

Ankara ve Türkiye için çok değerli olan Vakfın Başkanı Veli Sarıtoprak’a ve Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay’a ve jüri üyelerine bu değerli ödül için tekrar teşekkürlerimi sunarım.”