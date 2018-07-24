Muğla’nın Merkez ilçesinde düzenlenen 4. Veteran Volleymasters 2018 Şampiyonası, düzenlenen ödül ve kupa töreniyle son buldu.

Turnuva sonucunda; 31+ bayanlar kategorisinde Marmaris Akademi Spor, 37+ bayanlarda İstanbul Beylerbeyi Spor, 43+ bayanlarda Muğla Voleybol Derneği, 35+ ve 45+ erkekler kategorisinde İstanbul Büyükdere Spor, 50+ erkeklerde İzmir Gazi Master, 55+ İzmirgücü Spor ve 60+ erkeklerde Muğla Voleybol Derneği şampiyon oldu.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül ve kupa töreninde; 50+ erkeklerde şampiyon olan İzmir Gazi Master takımı kupalarını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu verdi.

Ayrıca; TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, daha önce hayatını kaybeden Ahmet Tolga Demirer’in anısına oğlu Demir Demirer’e plaket verdi.