Yön Koleji Okul Müdürü Sacide Hürriyet Şimşek, verimli bir yaz tatili için 4 altın önerisini sıraladı. Bunların arasında çocuğun özgüvenini artırmak adına birlikte yemek yapmaktan, sınavlarda hızlı soru çözümü için her gün ortalama 30 dakika kitap okumaya kadar tamamen öğrencilerin başarısına odaklı saptamalar bulunuyor. Şimşek “Çocuğun yeni bir şeyler öğrenmesini ve bildiklerini tekrar etmesini sağlamak, birlikte geçirilecek keyifli zaman dilimlerinin oluşmasının yanı sıra ‘Verimli tatil nasıl olur?’ sorusunun da cevabı niteliğinde” diyor

Yaz tatili, öğrencilerin yorucu bir sezonun ardından dinlenmeleri için iyi bir fırsat. Ancak, tatil yaparken öğrencilerin öğrendiklerini unutmaması da oldukça önemli. Uzmanlara göre, yaz döneminde konu tekrarı yapmamak, öğrencinin o yıl öğrendiklerinin ortalama yüzde 80’ini unutmasına neden oluyor. Çocuğun kitap okumaması da en az o kadar okuma hızını düşürüyor. Ortalama 9 ay boyunca okula giden bir çocuğun yaz döneminde sadece masa başı çalışmasıyla öğrenmesini veya öğrendiklerini tekrar etmesini beklemek ise ona yapılan çok büyük bir haksızlık! Yön Koleji Okul Müdürü Sacide Hürriyet Şimşek “Çocuğun yeni bir şeyler öğrenmesini ve bildiklerini tekrar etmesini sağlamak, birlikte geçirilecek keyifli zaman dilimlerinin oluşmasının yanı sıra ‘Verimli tatil nasıl olur?’ sorusunun da cevabı niteliğinde” diye konuşuyor. Peki, bu dönem nasıl geçirilmeli, verimli bir yaz tatili için neler yapılmalı? Şimşek, 4 altın önerisini şöyle sıralıyor:

Özgüveni yemek yaparak artırın

Her gün 1 çeşit yemeği birlikte yapın: Bu, çocuğunuzun el ve koordinasyon becerileri geliştirmesinin yanı sıra matematik bilgilerini pekiştirmesini sağlar. Yazın en çok çocukların matematik alanında öğrendiklerini kaybettiği görülüyor. Yemek yaparken çocuğun el göz koordinasyonu geliştiğinden yazı yazması kolaylaşıyor. Masaya konan yemeğe alınan olumlu geri bildirimler özgüvenlerini ve ‘Yapabilirim’ duygularını geliştiriyor. Tarife uygun yemek yapımı sayma, hesaplama, miktar gibi birçok kavramın öğrenilip pekişmesini sağlıyor.

Spor ve okuma gelişimi ilişkisi

En az 40 dakika fiziksel aktivite şart: Yapılan fiziksel aktiviteler çocuğun, matematik ve okuma becerileri üzerinde olumlu gelişmeleri sağlarken, aynı zamanda davranış problemlerinin de azalmasına destek oluyor.

Cep telefonundan uzak tutar

3- Çocukken oynadığınız oyunları öğretin: Çocuğunuzun yeni öğrendiği ve keyif aldığı oyunlar sebebiyle sizinle vakit geçirmeyi tercih edeceğinden, tablet ve cep telefonu oyunlarını da daha az talep edecektir.

Soruları daha hızlı çözer

4- 30 dakika kitap okunmalı: Öğrencinin okuma seviyesine uygun 4 ya da 5 kitap bitirmesi hem okuma becerisini geliştirir -böylece kelime hazneleri artar- hem de okuduğunu anlama ve sınav gibi süreli çalışmalarda daha kısa sürede daha fazla ve doğru soru çözme becerisi olumlu ölçüde etkilenir. Bu nedenle yazın öncelikle çocuğu bir kitapçıya veya bir kütüphaneye götürmek ve ilgilendiği kitapları seçmesini sağlamak oldukça önemli. Kitap okumak istemediği dönemlerde ise onu dergi okumaya yönlendirmek süreci kolaylaştırır.