Vergi yapılandırmasında son gün bereketi

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasadan faydalanmak isteyen vatandaşlar Altındağ Belediyesi’ne akın etti.

Vergi yapılandırılması için Altındağ Belediyesi’ne gelen vatandaşlar, işlemlerini hiçbir zorluk çekmeden en kısa sürede gerçekleştirmenin rahatlığını yaşadı.

Vergi yapılandırma sürecinde 25 personelle çalışan Altındağ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşa en iyi şekilde hizmet verdi. Vergi yapılandırılmasındaki son gün kalabalığı ise dikkatlerden kaçmadı.

Bu uyarıya kulak verin

6736 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kapsamındaki işlemler 19 Ağustos 2016 tarihinde başladı. Altındağ Belediyesi, önce 31 Ekim’e daha sonra da 25 Kasım’a kadar uzatılan yapılandırma işlemleri süresince yaklaşık 25 bin vergi mükellefine kapılarını açtı. Bu süreçte en fazla işlem yapılan günlerden biri de son gün oldu.

Yapılandırmalarını son güne bırakan vatandaşlar, Altındağ Belediyesi personelleri sayesinde işlemlerini en kısa sürede tamamladı. Altındağ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ise vergi mükelleflerine önemli bir uyarıda bulundu.

Vergi yapılandırılmasından faydalanmak isteyen vatandaşların, ilk 2 taksitini mutlaka ödemesi gerektiğini vurgulayan Mali Hizmetler Müdürü Orhan Babuccu, peşin ve 1’inci taksit ödemeleri için son günün 30 Kasım 2016 olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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