Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenleme yeniden yapıldı.

Mükellefler de yararlanacak ama aslında bu beklenmedik düzenlemenin bir nedeni har vurulup harman savrulan bozuk ekonomik düzen ile bitme noktasına getirilen ekonomiye atılan bir can simidi ihtiyacıdır.

Diğer ihtiyaç ise, seçim öncesi oy devşirmeye yönelik diğer bir ihtiyaçtır.

Şimdi gelelim düzenlemeye. 8.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ilişkin 7143 sayılı Kanun’’ yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yazımızdan başlayarak yapılandırma ile ilgili açıklamalarımızı yazı serisi şeklinde sürdüreceğiz.

Kanun ile;

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen kamu alacakları,

İl özel idarelerince takip edilen kamu alacakları,

Belediyelerce takip edilen alacaklar kapsama alınmıştır.

KAPSAMA GİREN VERGİ, CEZA VE GECİKME CEZA VE FAİZLERİ

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren bütün vergi, resim ve harçlara uygulanan cezalar, gecikme zammı, gecikme faizleri,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen diğer alacaklar,

Ecrimisiller, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu alacakları,

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu alacakları,

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları,

Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar,

Ceza Evleri Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkümlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri,

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup, vergi dairelerince takip için intikal etmiş olan amme kamu alacakları,

Adli ve idari para cezaları,

Yürürlükte olmayan ancak geçmişe ait Devlet hakkı, Madencilik fonu,

Denizcilik Müsteşarlığı ve kılavuzluk ve römorkörlük cezaları,

Belediyelerin ücret alacakları,

Belediyelerin su, atık su ve katı artık ücreti alacakları,

Büyükşehir Belediyelerinin katı atık ücreti alacakları,

Büyükşehir Belediyeleri su ve Kanalizasyon idarelerinin su ve atık su alacakları,

Askerlik ve seçim para cezaları,

Karayolları Genel Müdürlüğünce uygulanan cezalar,

Karayolları Trafik Kanunu cezaları,

Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanuna göre alınan uygulanan cezalar,

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununa göre uygulanan cezalar kanun kapsamındadır.

Bir vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında 31/03/2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kesinleştiği halde ödenmiyen, veya dava açma süresi henüz geçmemiş veya dava safhasında bulunan yani henüz kesinleşmeyen cezalar da yeniden yapılandırmadan yararlanacaktır.

Bir vergi aslına bağlı olarak kesilen cezalar ise verginin ait olduğu dönem dikkate alınarak yapılandırma kapsamına girip girmediği tespit edilecektir.

Bu yazımızda yapılandırma kapsamı hakkında bilgilendirme yaptık. İzleyen yazılarımızda; kesinleşen, henüz tebligat, uzlaşma ve dava aşamasında buluna kamu alacakları ile matrah artırımı, stok afı ve diğer konuları ayrıntılı olarak açıklayacağıZ. Bundan sonraki yazımız kesinleşmiş kamu alacakları ile açıklamalar olacaktır.