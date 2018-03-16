Türkiye’deki vergi mükellefi sayısının son 5 yılda 608 bin 226 kişi artarak 5 milyon 540 bin 355’e ulaştığı belirlendi.

Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkemizdeki vergi mükellefi sayısının 2013-2017 dönemini kapsayan son 5 yılda yüzde 26,1 oranında artış gösterdiği tespit edildi.

Türkiye’deki vergi mükellefinin yüzde 83’ü olan 4 milyon 599 bin 750’sini gerçek kişiler oluştururken, Limited şirket mükelleflerin sayısının 620 bin 233, anonim şirket mükelleflerin sayısının ise 118 bin 383 olduğu anlaşıldı. Limited ve anonim şirket türündeki mükelleflerin toplam mükellefler içindeki oranının da yüzde 13 olduğu anlaşıldı.

En fazla vergi mükellefi İstanbul, en az ise Ardahan’da …

Türkiye’de 2017 yıl sonu itibarıyla en çok vergi mükellefinin bulunduğu ilin 1 milyon 566 bin 902 ile İstanbul olduğu belirlenirken, bu şehirdeki mükelleflerin toplam vergi mükellefleri içindeki payının ise yüzde 28,3 olduğu saptandı. İstanbul’u, 484 bin 508 ile Ankara, 369 bin 773 ile İzmir, 205 bin 526 ile Antalya, 203 bin 304 ile Bursa, 133 bin 582 ile Konya illerinin takip ettiği görüldü. en az vergi mükellefinin yer aldığı il 3 bin 901 ile Ardahan olarak kayıtlara geçerken, Ardahan’ı 4 bin 199 ile Bayburt, 4 bin 843 ile Tunceli, 6 bin 701 ile Kilis, 6 bin 722 ile Gümüşhane, 6 bin 859 ile Hakkari illerinin izlediği tespit edildi.