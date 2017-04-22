Vergi indirimlerinin etkisiyle beyaz eşya satışları yüzde 36 arttı

Ekonomideki durgunluğu aşmak üzere yapılan vergi indirimlerinin etkisiyle, beyazeşya satışları yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 36 arttı.

Bakanlar Kurulu, Şubat ayında buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisini (ÖTV) 30 Nisan’a kadar sıfırladı ve daha sonra aldığı başka bir kararla da bu süreyi 30 Eylül’e uzattı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) verilerine göre, beyaz eşya satışları Mart ayında yüzde 40 artışla 861 bin adete, Ocak-Mart döneminde ise yüzde 36 artışla 2.1 milyon adete çıktı.

Açıklamaya göre beyaz eşya ihracatı ise Mart’ta yüzde 3 artışla 1.6 milyon adete, Ocak-Mart döneminde de yüzde 3 artışla 4.4 milyon adete yükseldi. Beyaz eşya üretimi ise Mart’ta yüzde 24 artışla 2.69 milyon düzeyine, Ocak-Mart döneminde de yüzde 14 artışla 6.75 milyon adete çıktı.

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