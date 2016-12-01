Vergi dairelerine 65 avukat alınacak

Vergi dairesi başkanlıklarında görevlendirilmek üzere 65 avukat alınacak.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı vergi dairesi başkanlıklarında görevlendirilmek üzere 65 avukat alacak.

Sınava başvuru şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubu KPSS P3 türünden puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar aday giriş sınavına alınacak.

İlana göre, KPSS P3 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümünün sınava çağrılacak.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı bölümü 14 Ocak 2017 tarihinde Saat 10.00’da Ankara’da yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınav giriş yerleri e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) ile Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınav başvuru şartları ise şunlar:

“ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubu KPSS P3 türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacak.”

SINAV BAŞVURUSU

Başvurular, 12 Aralık 2016 tarihinde başlayıp 21 Aralık 2016 tarihinde saat 17.30’da sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda http://sinav.gib.gov.tr adresinde yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı Sınav Başvuru Formunun doldurulmasıyla ya da adayların mesai saatleri içinde Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi 25 Mart Mahallesi İstiklal Caddesi No: 7 Yenimahalle/ANKARA adresine giderek şahsen sınav başvurusunda bulunmasıyla yapılacak.

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