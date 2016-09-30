Vergi barışında son 30 gün

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Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Affına Yenimahalleli mükellefler yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşların belediyelere olan vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Vergi Affı Kanununa istinaden Emlak, ÇTV, İRV vergileri ile asfalt borçları da vergi affı kapsamına alındı.

Hala aftan yararlanmak isteyenler için uyarısını yenileyen Yenimahalle Belediyesi, son başvurunun 31 Ekim Pazartesi olduğunu hatırlattı.

Belediye yetkilileri, aftan yararlanmak isteyen vatandaşların Yenimahalle Belediyesi veznelerine ve semt birimlerine müracaat etmeleri gerektiğini de bildirdi. Buna göre borçluların, son güne kalmadan borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekiyor. Yapılandırılan borçlar tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılacak. Peşin ödemelerde yapılandırılan borçlara herhangi bir kat sayıya da faiz uygulanmıyor.

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18 taksitte ödeme imkanı

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 30 Kasım 2016 tarihi mesai bitimine kadar, kalan taksitler ise 2 şer aylık dönemler halinde ödenebilecek.

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