Veresiye altın devri

ALTIN fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bazı kuyumcular, kredi kartına taksitle ya da veresiye defteri ile satış yapmaya başladı.

Çeyrek altın fiyatları 208 lirayı, altının gram fiyatı ise, 126 lirayı aşarken kuyumcular düşen satışları artırmanın yollarını arıyor. Bunun için kredi kartına taksit ve veresiye satış yapılıyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda kuyumculuk yapan Hüseyin Nas, veriseye defterini çıkardı. Nas, şöyle dedi:

“Düğünler devam ediyor. İnsanlar mahcup olmamak için gram altın alıyor. Bilezik satışlarında kredi karını tercih eden 10 müşteriden yarısının limiti bileziği almaya yetmiyor. Güvendiğim, yıllardır benden alışveriş yapan müşterilerim için veresiye defterini çıkardım. Oraya not alıyorum, müşteri kaybetmemek için bu uygulamaya geçtim. Bunu yapan başka meslektaşlarım da var. Ayakta kalabilmek için bizim de buna ihtiyacımız var. Ellerine para geçtikçe ödüyorlar. Biz de malımızı satmış oluyoruz.”

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