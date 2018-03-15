KDV indirimlerinin iadesine yeni düzenleme getiriliyor. Devlet neredeyse büyük bir tasfiyeye hazırlanıyor. Alacaklılar, iş dünyası seviniyor ama boşuna İadeye konu olan tutar 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 167 milyar lira, bun içinde 16 bin 150 işletmenin bir milyon liranın üzerinde alacağı var.

Ne zaman ödenmeye başlanacak? 2020’de yani seçimlerden sonra. İş basit: verirsen oyu, alırsın KDV’yi!

Seçimlerden sonra Başbakanlık kalkacağı için ödemelerde tek yetkili makam Cumhurbaşkanlığı olacak. “Kime öncelikli ödeme yapılsın ya da şunların alacağı beklesin” denilecek daha net görülecek.

Ödemelere muhalif veya en az oy alınan seçim bölgesindeki iş adamlarından başlanması beklenmeyecektir herhalde!

Kim ne kadar yandaşsa kim en fazla şirinlik yapmışsa bir önceliği olacaktır çünkü bu işte sıra, tutar, belirli bir takvim de yok. Ödeme hemen yarında çıkabilir 2030 yılında da.

Gerçi oy versen de vermesen de fark etmez çünkü Maliye bu parayı ödememek için her türlü zorluğu çıkarmaya da hazırlanıyor. Ankara’da bir “iade inceleme merkezi kurulacak, burada KDV alacaklıları didik didik incelenecek. Bugüne kadar ne yapmış, neden kazanıp nereden KDV indirimi hak etmiş, geçmişteki vergi, SGK primi ödeme performansı, bilançoları, beyanları, aklınıza ne geliyorsa bakacaklar da bakacaklar.

Diyelim temiz çıktınız yani KDV iadesinden yaralanacaksınız, sanıyorsunuz ki milyonlarca lira kasanıza geri dönecek. Boşuna hayal kurmayın. Bu defa örneğin “senin en azından motorlu taşıtlar vergin var, bunu keselim, filânca vergin oluşacak onu alalım, şu kredini kapatalım, olmadı mahsuplaşmaya gidelim” diyecekler, bir lira bile ödememek için gayret edecekler. Borçlu çıkmazsanız şükredin.

Dahası ödemeler bütçe imkânlarına göre yapılacakmış. Bekle ki bütçe belini doğrultsun, makam arabası, bina almaktan, hastane, hava alanı, köprü tünel gibi kamu özel işbirliği projelerine yapılacak “zarar” ödemelerinden sana sıra gelsin.

ZOR İŞLER

İşin nasıl zorlaşabileceğini Maliye Bakanı Ağbal da şöyle anlatıyor: “Sonraki döneme devredilen KDV ile ilgili yanlış anlaşılma var. Mükelleflerin incelemeleri tamamlanmış, iade edilmesi gereken bir alacağı değil. Sadece indirim olarak beyannamede gösterilen bir tutar. İncelemeye tabi tutulsa, zaten bunun bir kısmının indirim konusu yapılmadığı görülecek. Bu, mükelleflerin bugün almaları gereken bir tutar değil. Bu tutar, donuk bir tutar değil”.

Bu sözleri en beş defa okuduk anlayan beri gelsin, bize de anlatsın.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da, “özel sektör olarak bu paranın cebimize girdiğini düşünün, ekonomi ne kadar canlanır biliyor musunuz? 1985’ten beri alamadığımız KDV’yi” diyor.

İyi de 1985 yılından buyana bu konuyu şöyle bağıra çağıra niye gündeme getirmediniz? Daha iki üç yıldır düşük perdeden seslendiriyorsunuz. Her konuda hükümetlerden taleplerini sıralayanlar nedense konu KDV iadelerine gelince çekingen davranır ki?

Unutmayın: Maliyemiz alacağına şahin vereceğine kargadır. Fazla ümitlenmeyin.