Venezuela işlenmiş gıda ürünleri istiyor

EKONOMİ Bakanlığı davetiyle Türkiye’de bulunan Venezuela Dış Ticaret ve Uluslararası Yatırım Bakanı Jesus Faria Tortosa, Türkiye’den işlenmiş gıda ürünleri almak istediklerini söyledi ve Türk işadamlarını Venezuela’ya yatırım yapmaya davet etti. Tortosa, İzmir temasları kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri yönetim kurulu başkanlarıyla buluştu.

Venezuela’yı 32 milyonluk nüfusu, şu anda bulunduğu ekonomik kriz öncesinde 500 milyar dolara yaklaşan ekonomisi ile hedef pazar olarak gördüklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Venezuela’yla başta işlenmiş gıda ürünleri ihracatı olmak üzere potansiyel arz eden sektörlerde işbirliği ve yatırıma hazır olduklarını söyledi.

Ege Bölgesi’nin yıllık 5 milyar dolara ulaşan tarım ürünleri ihracatıyla, Venezuela’nın taleplerine cevap verebilecek konumda olduğuna işaret eden Ünlütürk, “Zeytin ve zeytinyağı, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, su ürünleri, kanatlı eti, yumurta, bal, süt ürünleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, baharat, meyve sebze mamulleri, konserve, un, tütün, odundışı orman ürünleri başta olmak birçok gıda ürününün üretim merkeziyiz” diye konuştu.

EKONOMİK KRİZİ FIRSATA ÇEVİRECEK REFORM PAKETİ

Venezuela Dış Ticaret ve Uluslararası Yatırım Bakanı Jesus Faria Tortosa, Venezuela ekonomisinin petrol gelirlerine bağımlı olduğunu, petrol fiyatlarındaki düşüşün ülke ekonomisinde deprem etkisi yaptığını, ekonomik açıdan güzel günlere dönmek için yabancı yatırımcıyı çekecek cazibeli bir reform hamlesi başlattıklarını kaydetti. Venezuela ekonomisini petrole bağımlı halden kurtarmak istediklerini paylaşan Tortosa şunları söyledi:

“Venezuela için petrol, gaz, madencilik, demir-çelik, alüminyum, petrokimya, tarım, turizm ve ormancılıktan oluşan 9 ana sektör belirledik. Bu sektörlerde yabancı sermayenin yatırım yapmasını teşvik edecek reform paketini hayata geçiriyoruz. Bu reform Venezuela’nın nefes almasını sağlayacak. Şu anda ülkede kriz var ancak ekonomimiz yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Tünelin ucunda ışığı görüyoruz, bu ortamdan çıkmak için programımız var. Kriz dönemleri çok büyük fırsatları beraberinde getirir. Şu anda bunu fırsata çevirmek isteyen yabancı sermaye ülkemize yatırım yapıyor. Türk yatırımcıları da bekliyoruz. Türkiye’nin bizimle omuz omuza yürümesini istiyoruz.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolsss Maduro arasında her gün gelişen bir dostluk olduğuna işaret eden Tortosa, “Biz de bu ilişkiden aldığımız cesaretle Türkiye’ye geldik. İstanbul ve İzmir’de çok verimli görüşmeler yaptık ve beklentilerimiz daha da arttı. İki ülke arasında ekonomik, sosyal, kültürel ilişkileri çok üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Uluslararası ilişkilerimizi çeşitlendirmek ana hedefimiz. Başkomutanımız Hugo Chavez’in çok kutupluluk politikasını esas alıyoruz. Bu anlamda Türkiye işbirliği yapabileceğimiz ülkelerin başında geliyor” dedi.

VENEZUELA İLE TİCARETTE İZMİR BAŞROLÜ OYNAMALI

Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli ise, Venezuela Dış Ticaret ve Uluslararası Yatırım Bakanı Jesus Faria Tortosa’nın Türkiye ziyaretinde İzmir’e bir gün ayırmasını özellikle istediğini, Venezuela ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri maksimum seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini, burada da İzmir’in başrolü oynamasını arzu ettiklerini kaydetti. “Venezuela’da petrol var, Türkiye’de girişimciler var” diyen Sürekli, “Krizler fırsatlar doğurur sözüne katılıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ocak sonu Şubat başında Venezuela’ya resmi ziyarette bulunacak. İki ülke arasında dostluk üst seviyede. 32 milyon hektar dikilmemiş tarım arazisi var. En kısa sürede buradan bir işadamı heyetinin Venezuela’ya gitmesi için çalışma yürütüyoruz” dedi.

Venezüella Dış Ticaret ve Uluslararası Yatırım Bakanı Jesus Faria Tortosa’nın ziyaretinde; Venezüella Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes, Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları ve Venezuela ile ticaret yapan işadamları hazır bulundu.

TÜRKİYE’NİN VENEZUELA’YA İHRACATI 18 MİLYON DOLAR

Türkiye, 2016 yılının Ocak – Kasım döneminde Venezuela’ya 17 milyon 193 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kimya sektörü 4 milyon 956 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, bunu 4 milyon 4 bin dolarla elektrik-elektronik, 1.8 milyon dolar ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü izledi. Aynı dönemde, Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin Venezuela’ya gerçekleştirdiği ihracat ise 2 milyon 73 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

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