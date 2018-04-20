Erken seçim kararı açıklandı, en hazırlıksız yakalananlar mevcut milletvekilleri ve yeni adaylar oldu. Şimdiki milletvekilleri seçim kararıyla en az 300 bin liralık maaş gelirinden oldular. Tek tesellileri en az on bin liralık emekli maaşı alacak olmaları.

Gelelim yeni döneme. Vekil olmak para istiyor. Partilerin seçim kampanyası için teşkilatlara göndereceği para sınırlı, bunun için adaylar ceplerinden harcamak zorunda kalacaklar.

Özellikle az sayıda milletvekili çıkaran illerde harcanacak para en az bir milyon lirayı buluyor. Eğer aday olacaksanız ve bu para nereye gidiyor derseniz, sayalım;

-Anadolu’da yerel televizyon kanalları, (ulusallar ne yapıyor bilmiyoruz), alışmışlar, seçim dönemlerinde ortak havuz kuruyorlar ve her adaydan en az 200 bin lira para istiyorlar. Eğer bir de yeni, bilinmeyen, tanınmayan adaysanız, buna yerelde mecbur kalıyorsunuz çünkü vatandaşa ulaşmanın en etkili yolu bu. Parayı alan kanal peşinize bir muhabir ve kameraman takıyor, kampanya boyunca sizi izliyorlar. Haber kuşaklarında da en az 15 dakika sizi yayınlıyorlar Bu fiyata reklamlar, alt yazılar dahil değil. Bunlar içinde ver bir yüz bin lira vermeniz lazım.

-Hal böyle olunca, “bu adaya, partiye ilgi büyük” görüntüsü yaratmak için önce genel başkanla birlikte çekilmiş resimlerin giydirildiği minibüs, daha fazla imkanınız varsa otobüs kiralayacaksınız. Üzerine ses sistemleri filan takılacak. Maliyeti, kirası, şoförü mazotu derken gitti en az yüz bin lira.

-Gösterişli, yeri göğü inleten bir araç, içi boş dolaşacak değil yok ya. Sağdan soldan toplanmış işsiz güçsüz insanlara ihtiyaç var, hepsine günlük 100 lira harçlık ve yemeklerini vereceksiniz. Dolduracaksınız araca, birlikte bir yere gidildiğinde bu arkadaşlar kuru kalabalık yapacaklar, bol bol alkış, slogan atacaklar hatta omuzlara alacaklar. Bunlara bir de davul zurna eşlik edecek. Gören de “vay be bu isim seçimi kazanmış” diyecek. Oluşan havaya bak.

-Tek başına otobüsle gezilmeyeceğine göre önünüze arkanıza araç konvoyları düzeceksiniz. Eş dost bir yere kadar, ilgi çekmek için konvoyun uzaması gerekecek; en az on araç kiralayacaksınız. Bu arkadaşların da yemesi içmesi harçlığı, benzin parası derken gitti bir yüz bin lira daha.

-Akşamları kapalı alanlarda toplantı yapılacak, salon kirası üç pasta iki limonata ikram edilecek, yaz bir kenara bir yüz bin lira.

-Gelelim, afiş, pankart, resim, parti bayrağı, rozet, çakmak, kalem gibi eşantiyon işlerine. Bu kadar aday bolluğunda siparişleri bugünden vermeniz lazım yoksa seçim sonrasına kalır. Bunları dağıtmak, resimleri afişleri asmak için de adam lazım, toplamda ver gitsin bir 100 bin lira.

-Köyleri dolaşıyorsunuz eliniz boş gitmeyecek. Muhtara bir hediye, çocuklara toplar, oyuncaklar verilecek, köy kahvehanesinde çaylar sizden olacak, buna şehirdeki kahvehane gezmelerini de katın, bir 50 bin lira daha uçtu.

-Hele Genel Başkanınız seçim bölgenize geldiğinde yemekler, kiralık araç konvoyları, hatta helikopter, miting alanı süslemeleri, kuru kalabalık için eliniz cebinizden çıkamaz. Harca yüz bin lira.

Bu tantanada üst baş, kılık kıyafet, cep telefonları, diğer posta işleri, Ankara’ya gelip gitmeler, destek için gelen ağır misafirlerin konaklamaları, otel paraları, şuydu, buydu derken hesapta olmayan diğer tüm harcamalarla, iş bir milyon liraya varıyor.

İki ay da bir milyon lira yani lüks bir ev parası. Eğer kazanamazsanız uçtu gitti, geriye bir yılı varmaz adınız da unutulur.

Diyelim seçimi kazandınız, bu parayı maaş yoluyla ancak 4 yılda yani zamanında yapılacak seçime kadar yerine koyabilirsiniz, bu arada hayırlı olmaya gelenleri, kızına oğluna iş arama, tayin, atama için kapınızı aşındıranları Ankara’da ağırlamak zorunda kalmazsanız tabii.

Eğer şanslıysanız, kesin seçilecek yerde iseniz veya partinin teklifiyle aday olmuşsanız bu kadar masrafa gerek yok. İki sokak gezmesi, beş tokalaşma, mitinglerde el sallamanız yeter.

Ama genel başkanın gözüne girmek, “seçimlerde ben çok çalıştım” demek için “ağanın eli tutulmaz” misali açacaksınız kesenin ağzını. Yoksa bir dört yıl daha beklemek zorunda kalırsınız.

Cümle vekil aday ve aday adaylarına hayırlı seçim harcamaları.