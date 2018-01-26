CHP yönetimi, Meclis Başkanlığı’na başvurarak, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Astsubay Üstçavuş Musa Özbalkan’ın Telefer’de ana okulu yapılması şeklindeki vasiyetinin yerine getirilmesi için milletvekili maaşlarından kesinti yapılmasını istedi.

Doğru bir girişim, ancak yeterli değil!

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Bir anaokulu 500 bin liraya yapılır.

Yani, şehidimizin vasiyetine uymak için milletvekili maaşlarından bir kez bin liradan az bir kesinti yapılması yeterli olur.

Oysa milletvekillerimizin taşın altına ellerini daha güçlü biçimde koyması, Suriye’de süren harekat için daha büyük fedakarlık yapmaları gerekir.

Benim önerim, milletvekillerinin 2018 yılı boyunca tüm maaşlarını Zeytin Dalı Harekatı’na katılanlara ve onların ailelerine bağışlamalarıdır.

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Ortada çarpıcı bir örnek var:

İlk Meclis’in milletvekilleri, Kurtuluş Savaşı’na destek olmak amacıyla aylarca maaş almamışlar, maaş almaya başladıklarında da bunun önemli bir bölümünü ordumuza bağışlamışlardı.

Üstelik o günlerde milletvekillerinin ekonomik durumları bugünkülerle karşılaştırılmayacak kadar mütevazıydı. Bulundukları şehirlerden at sırtında ya da at arabalarıyla Ankara’ya gelmiş, Öğretmen Okulu’nun yatakhanesinde yatmış, ortak kazandan yemek yemiş, esnafın getirdiği odun sobalarında ısınmışlardı.

Turgut Özakman’ın kitaplarında Kurtuluş Savaşı günlerinde milletvekillerimizin hangi koşullarda yaşadıkları ayrıntılı biçimde anlatılır.

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15 Temmuz darbe girişimi ordumuzun itibarında bir aşınma yaratmıştı.

Bu aşınma Zeytin Dalı Harekatı’yla onarıldı.

Halkımızın bugünkü Meclis’e, milletvekillerimize bakışı da pek olumlu sayılmaz.

Burada da bir itibar yıpranması var.

Bunun onarım yolu, milletvekillerimizin bu yılki maaşlarından vazgeçmeleriyle mümkün olabilir.

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Benden söylemesi!