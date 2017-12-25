Veee Devre

Spor-Toto Süper Ligi İlhan Cavcav Sezonunun 17.ncı haftası oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı ve devre arası başladı.

Oynanan maçlarda futbol vasat üstü, mücadele çok, faul pek çok, komiklikler çok, seyirci çokken, sportmenlik yine yoktu. Maçlara gelince;

Antalya-3 Alanya-1… Ev sahibi, rakibine,”İlk yarı sen oyna. Ben ikinci yarı oynayacağım” demiş. Konuk takım bu durumu değerlendiremedi. Ancak ünlü santraforu ile bir gol buldu. Ev sahibi ikinci yarıya hızlı başladı, önde bastı ve golleri sıraladı. Konuk takım da büyük düşüş var.

Bursa-1 Gençlerbirliği-1… Konuk takımın taktiği, sahan da kapan. Kazandığın toplarla hızlı çıkıp gol araydı. Ev sahibi ise önde baskı kurdu ama rakibini geçemedi. Önce konuk attı golü sonra ev sahibi. Vasat futbol izleyenleri ve seyredenleri mutlu etmedi. Her iki takıma da takviye şart.

Sivas-2 Beşiktaş-1… Ev sahibi, Anadolu takımlarının taktiği ile oynadı. Kapan, kaptığın toplarla kontra yap. Konuk, maç başlar başlamaz önde basıp sağdan soldan yaptığı ortalar ile gol ararken, topu kendi kalesinde gördü. Ev sahibi ilk kontra atakta golü buldu.Konuk bastırmaya devam etti. Duran toplarla, kenar ortalarla gol aradı ama hem kaleci Tolgahan’ ı, hem de rakip savunmayı geçemedi. Hakem Cüneyt Çakır, komik bir penaltı ile ilk yarının berabere bitmesini sağladı. Konuk takım toplam 15 kornerden faydalanamazken, ev sahibi ilk kornerinde golü buldu. Konuk yine bastırdı ama golleri kaçıran ev sahibi oldu.

Konya-1 Fenerbahçe-1… Ev sahibi diğer maçlarda olduğu gibi kapanıp orta alan da yaptığı baskı ile rakibini kilitledi. Konuk takım ise kapanan rakibini açamadı. Bu kilidi açacak oyuncular forvette oynadılar. Maçın ikinci yarısında hatalı geri pasını ev sahibi değerlendirip öne geçti. Golden sonra oyun tempo kazandı. Konuk, oyuncu ve taktik değiştirerek maça ağırlığını koydu ve duran toptan beraberliği sağladı. Her ne hikmetse maçta hakem fazla komiklikler yapmadı.Maçın son dakikaları çok heyecanlıydı. Ev sahibi aldığı bir puana çok sevindi.

Kayseri-0 Malatya-1… Ev sahibi çok kötü futbol oynadı. Herhalde rakibini küçümsedi ve cezasını da gördü. Konuk birkaç haftadır iyi oynuyordu. Bu maçta da iyi oynayıp, kazandılar.

Karabük-1 Trabzon-1… Bu maçta da konuk takım rakibini küçümsedi ve çok kötü oynadı. Ev sahibi güzel bir oyun sergiledi golü de buldu ama golleri kaçırdı. Konuk hakem Halil Umut Meler kararı ile beraberliği aldı. Burak Yılmaz’ın golü atmadan önce rakibine %100 faul yaptı.

Kasımpaşa-1 Başakşehir-2… Ligi lideri konuk takım üç yıldır aynı futbolu oynuyor. Top yap, ver-kaç yap, kenarlara gidip orta yap, rakibe az pozisyon ver. Ev sahibinin taktiği ise sahanda kal, 2.ncı bölgede baskı yap, kaptığın toplarla kontraya çık. Ev sahibi golü kontradan değil duran toptan buldu. Lig lideri hak edilmiş bir galibiyet aldı.

Galatasaray-3 Göztepe-1… Güzel maç oldu. Konuk takım önde basarak başladı. Tam sahada yapılan baskı ilk önce fayda sağladıysa da ev sahibinin işine daha çok geldi. Çok açık alan buldular. Bu alanları iyi değerlendirdi ev sahibi. Fatih Terim’in ilk maçında oyuncular çok sinirliydi ne hikmetse. Bu sinirleri penaltıdan yedikleri golden sonra daha da arttı. Allah’tan hakem Yaşar Kemal Uğurlu var. Hakem efendi herhalde kırmızı kartını evde unutmuş. Bir türlü gösteremedi. Topu bırakıp, Halil’in suratına yumruk atan Fernando’ya kırmızı yerine sarı. Yine Halil’in karnına tekme atan Linnes’e faul vermesine rağmen kırmızıyı bırak sarı bile gösteremedi. Castro ile Serdar Aziz didişti, sarı kartı konuk aldı ne hikmetse!. Yasin’e Sabri’nin yaptığı penaltı tık yok. Bu arada ev sahibinin attığı 3 golde çok güzeldi.