Vay halimize

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ “Darbe girişimi başarılı olsaydı, devletin zerresi kalmazdı” dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı eski komutanı orgeneral Galip Mendi “Kurmayların yüzde 70’i FETÖ’cü” dedi.

Başbuğ’un ve Mendi’nin 3 – 4 Kasım tarihlerinde basına yansıyan beyanatları ibretliktir.

Eskiden silahlı kuvvetlerde bir kurmay subay parmakla gösterilir ve layık olduğu değeri görürdü.

Maşallah (!) şimdi kurmay olmayan yok gibi…

Sistem mi değişti, talep mi fazlalaştı bilemedim…!

Başbuğ’un beyanatı ise yaşamış ve geçirmiş olduğumuz tehlikenin hangi boyutta olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

“Devletin zerresi kalmazdı.”

Şimdi bir soru akla geliyor ve soruyorum;

Adalet ve hukuk kuralları tam çalışmış olsaydı, yani Adalete güven olsaydı, liyakata bakılsaydı, bu insanlar neden bir takım örgütlerin peşine düşsünlerdi?

Bir kısmı menfaat ilişkisiyle, bir kısmı iç düşmanlık yapmak üzere yamanmışlardır. Çalışmadan kazanmak var, makam mevki var, istediğini yapmak hürriyeti var zira emniyette, adliyede adamları var, var oğlu var…

Vatan ve Devlet kavramları rafa kaldırılmış, şahsi menfaatler ön plana çıkartılmış bir yapılanma, daha açıkçası emperyalist güçlerin kırk yıllık projesi…

Bu örgütlenmelerin kırk yıl öncesine dayanması, geçmişten günümüze sorumluluğu olanları, sorumlu tutmaktadır…

Oy uğruna tüm iktidarlar kırk yılın hesabı içerisindedirler.

Kimsenin kimseye “sen yaptın, ben yapmadım!” deme hakkı yoktur.

Darbe yapanların Türkiye’ye verdikleri zararın bilançosunu hiç bir yeminli mali müşavir çıkartamaz…

Görünen kısmıyla:

Silahlı Kuvvetlerin,

Emniyetin,

Adaletin,

Milli Eğitimin ve say ki say…

Kolları, kanatları kırıldı mı, kırılmadı mı..?

Ekonomideki, yansımalara da hiç değinmek istemiyorum.

İnşallah kısa zamanda yaralar sarılır da, vatan ve millet selamete ulaşır.

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