Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 81 ilden göç eden vatandaşların barış ve huzur içerisinde yaşadığı Kahramankazan’da, sürekli olarak halkla iç içe oluyor. Tek tek ilgilendiği vatandaşların taleplerini dinleyerek onlara yardımcı olmaya çalışan Ertürk, “Kahramankazan’da nüfusu 53 bine yaklaşan büyük bir aileyiz” dedi.

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, vatandaşların hizmete ulaşımı ve memnuniyetleri konularında yaptığı çalışmalarla dikkati çekiyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, bu kapsamda her hafta salı günleri Mavi Ay hizmet biriminde gerçekleştirilen halk günleri ile vatandaşlarla bir araya geliyor. Ertürk, burada vatandaşlarla tek tek ilgilenerek talep ve sorunlarını dinliyor. Ertürk, vatandaşların sorun ve istekleri doğrultusunda onlara yardımcı olmaya çalışıyor.

Büyük bir aileyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, başkan seçildiği 2004 yılından bu yana sürekli vatandaşla iç içe olduğunu ifade ederek, “Kahramankazan’da nüfusu 53 bine yaklaşan büyük bir aileyiz. 81 ilden gelen vatandaşlarımızın yaşadığı Kahramankazan’da, bu ailenin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla sadece seçim dönemlerinde ya da salı günleri değil, gece gündüz demeden bir arada oluyoruz. Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını burada birlikte çözüyoruz” diye konuştu.

Mavi Ay’dan kesintisiz hizmet

Kahramankazan Belediyesi Mavi Ay hizmet birimi ise 7/24 esasına göre faaliyet gösteriyor. Mavi Ay vatandaşların en kısa şekilde, zaman kaybetmeden hizmete ulaşabilmeleri ve hizmet alabilmelerini sağlıyor. Hafta sonları dahil mesai saatleri dışı da olmak üzere hizmet veren Mavi Ay, belediyenin halka dönük gülen yüzü olarak dikkati çekiyor.