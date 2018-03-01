Bir gürültü patırtı gidiyor, neymiş 33 yıllık katma değer vergisi (KDV) uygulamaları değişiyormuş. Biz de sanıyoruz ki vatandaşın ödediği KDV oranları, yani ekmeğin, gazetenin, giyimin kuşamın, gıda ürünlerinin oranlar düşürülüyor.

İlgisi yok. Yeni KDV düzenlemesi benim diyen vergi uzmanın bile zor anlayacağı; tıpkı gün aşrı yürürlüğe giren teşvik, yatırım, destekleme, öteleme kararlarında olduğu gibi karmakarışık, kime ne fayda sağlanıyor, anlaşılmaz cinsten.

Bizim yandaş medyanın “devrim” diye sunduğu ancak vergi eşitliğine ve adaletine aykırı düzenlemelerin en çarpıcı yönü kamunun iade etmediği KDV tutarlarına ilişkin. Bu tutar geçen yıl 140–150 milyar liraydı. Ha bugün ha yarın derken Maliye bunun üzerine yattı, şimdi diyor ki “bundan sonra bu tutarları ödeyeceğim, belli bir sürede ödeyemezsem üzerine faiz ekleyeceğim”.

Bu nasıl bir iştir? Kamu ödemesini zamanında yapmayacak, geçen sürede için de faiz işletecek.

Önemli değil, faiz işletse de fark etmez çünkü bu para ödenmeyecek. İadeye hak kazanan firmalarla mahsuplaşmaya gidilecek, vergi borcuna karşılık “KDV iadesini sildim” denilecek, iş bitecek. Bu da zamanında vergisini ödemişler için geçerli.

Böyle apar topar devreye sokulmanın amacı da budur. Artık bankalar, geri ödemelerdeki riskleri göz önüne alarak işletmelere kredi kullandırmıyorlar. KDV iadeleriyle işletmeler en azından mahsuplaşmayla vergi yükünden kurtulmuş olacaklar, rahatlayacaklar.

Yoksa “alacağına şahin vereceğine karga” misali davranan Maliye’den bir kuruş çıkacağını mı sanıyorsunuz? Hiç kimse “KDV’den alacağım var, gelsin, onu yatırımda, işleri büyütmede kullanacağım” diye beklemesin.

“Basitleştireceğiz, İngiliz modelini getireceğiz” derken karmakarışık hale getirilen bu konuda, dua edelim de KDV oranlarında fark edilmeden artış yapılmasın!

İHRACAT ŞENLİKLERİ BİTTİ

Geçen yıl her aybaşında şu kadar ihracat gerçekleştirdik, bu kadar mal sattık” diye bakanlar bir yandan ihracatçı örgütler diğer yandan adeta şenlikler yapılırdı. Bu yılla birlikte bu “şenliklerin” yerinde yeller esiyor.

Son rakamlara göre, ihracat 2018 Ocak ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 12 milyar 457 milyon dolar, ithalat yüzde 38 artarak 21 milyar 524 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 108,8 artarak 9 milyar 67 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ocak ayında yüzde 72,1 iken, 2018 Ocak ayında yüzde 57,9’a düştü.

Dikkat ediniz ihracat artık hep aynı tutarda gerçekleşiyor ama ithalat, dolayısıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı da sürekli genişliyor. Böyle giderse işimiz zor, yılsonuna kadar dış ticaret açığı 100 milyar dolara yaklaşır ki bu da ekonomimiz adamakıllı zorlar.

Dış ticaretin finansmanı için artık acil önlemler almak şart. Başta altın olmak üzere saçma sapan gereksiz ürünlere geçici de olsa kısıtlama getirilmeli. Borç bularak bu işin gelecek aylarda daha fazla sürdürülmesi kolay olmayacak.