Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahalle esnafını ziyaret etti.

Mahallede bulunan bütün esnafın kapısını tek tek çalarak hayırlı işler dileyen Akgül, “Yerel bir yönetici olarak bizleri görev başına getiren vatandaşlarımızın ayağına giderek, sorunlarını ve önerilerini yerinde dinliyoruz.

Vatandaşlarımızla birlikte, yan yana ilçemizi yönetiyoruz” dedi.

Sürekli iletişim halindeyiz

Sokakta karşılaştığı vatandaşları da belediyecilik çalışmalarıyla alakalı bilgilendiren Akgül, “Daha sağlıklı ve kaliteli hizmet verebilmek adına vatandaşlarımızla bire bir sürekli iletişim halindeyiz.

Bu iletişim sayesinde vatandaşın ve esnafın ihtiyaçlarını tespit ediyoruz, yapacağımız hizmetleri buna göre şekillendiriyoruz” diye kaydetti.