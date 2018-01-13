CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Toprak; “İçerde ittifak ipine sarılan hükümet, dışarıda borçla itibar satın alıyor!”

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, cari açığın 43 milyar dolar, dış ticaret açığının 77 milyar dolara ulaştığını, hazinenin iç borç çevirme oranının ise kriz dönemlerinin de üzerine çıkarak yüzde 125 düzeyine vardığını belirterek, “Rekor dedikleri ihracat, imalat sanayinin gereksinimi olan hammadde ve ara malı ithalatına bile yetmiyor. İktidar hazineyi borca batırıp, yandaşlarına kefil yaparak çarkları döndürme derdinde. Dışarıda ise dibe vuran itibarı parayla satın almaya çalışıyorlar” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, 2019’da uğrayacağı hezimetin paniğini yaşamaya başlayan AKP iktidarının içeride ve dışarıda ülke ve milletin itibarını gözetmeksizin, her türlü tavizi vermeye hazır konuma geldiğini, ekonomideki tablonun kriz günlerini çağrıştırdığını savunarak şunları söyledi;

“2008 finansal krizinde iç borç çevirme oranı yüzde 105 iken, hazinenin iç borç çevirme oranı, 16 Nisan Referandumu’ndan bu yana yüzde 125’e yükselmiş durumda. Hazine ödediği borcun dörtte birinden daha fazlası ilaveyle, tekrar borçlanıyor. Hazine borca saldırdıkça faiz dizginlenemiyor. Bankerler döneminin masa altı faizi hortladı. Faizler mevduatta yüzde 13’e, ticari kredilerde yüzde 18’e dayandı. Dünyada dolar mevduatına en yüksek faiz yüzde 3,10 ile Türkiye’de. Vatandaş TL’ye güvenini yitirdiği için parasını dövize çeviriyor. Bankalardaki döviz mevduatı 2016’da 145 milyar dolar iken, 2017 sonunda 20 milyar dolar artışla 165 milyar dolara yükseldi. Bankalardaki toplam mevduatın yarısına yakını dövize döndü. Cari açık 43, dış ticaret açığı 77 milyar dolar. İhracat 2014’teki gibi üç yıl sonra tekrar 157 milyar dolar oldu diye rekor çığlıkları atılıyor. Oysa asıl rekor 234 milyar dolarla ithalatta. 157 milyar dolarlık ihracat, 172 milyar dolarlık hammadde ve ara malı ithalatını bile karşılayamıyor. Hazineyi, bütçeyi, kamu bankalarını seferber ederek ekonomiyi ayağa kaldırmanın faturası 60 milyar lirayı aşan, neredeyse yüzde 400 artan nakit açığı! Açığı kapatmak için borç, borç bulmak için daha yüksek faizle çarkları döndürmeye çalışırken, tefeci ekonomisine teslim oluyorlar.”

Toprak, Cumhurbaşkanının ‘çömez’ dediği Cumhuriyet’in, yedi düveli dize getirip, bağımsızlık mücadelesini kazandığı gibi, Osmanlı’nın borçlarını bile ödeyip, temizlediğini, “İtibarlı ve borçsuz bir hazinenin, bağımsızlığın ilk şartı olduğu ilkesini benimsediğini” ifade ederek şöyle konuştu;

“AKP iktidarı, içerde düne kadar kendilerine meydanlarda idam ipi fırlatanların, ittifak ipine sarılırken, dışarıda borçla, kıyakla itibar satın alma peşinde. YPG’ye 4 bin TIR silah gönderdiğini, terör örgütlerine destek verdiğini söyledikleri Trump’la, 11 milyar dolara 40 uçak alımına imza attılar. Meydanlarda ‘siz yolunuza biz yolumuza” diye hava attıkları AB ile barışmak için Macron’la 25 uçak, 5700 ton et, Eurosam füzesi anlaşmaları imzalayıp, içeriye ‘tarihi anlaşma’ diye pazarlıyorlar. YPG-PYD’ye laf söyletmeyen, Moskova’da ağırlayan Putin’i, domates almaya ikna için, borçla 2,5 milyar dolara S-400 füzesi satın alıyorlar. Türkiye’yi Trump-Putin-Macron-Merkel arasında, şamar oğlanına çevirdikten sonra, şimdi de gönüllerini almak için ülkeyi borca batırıp, yerli sanayiciyi, üreticiyi, besiciyi feda ederek, krediyle, vaatle itibar satın almaya çabalıyorlar.”