Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm otoparkların ilk bir saati ücretsiz tüm gün ücretinin 1 TL olmasına ilişkin karar 3 gün önce Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Fakat otoparklarda bu karara uygulanmıyor, vatandaşlar belediye görevlileri ile kavga ediyor..

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait tüm otoparkların fiyatları Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan karar ile yeniden belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna bu kararı, “Belediyeye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparklar 1 saate kadar ücretsiz olacak. 1 saatten sonrada 24 saat boyunca 1 TL olacak. Biz vatandaşlarımızda otopark alışkanlığını sağlamak istiyoruz. Bu şekilde yollardaki araç trafiğinin olmayacağı düşünüyoruz” diye açıkladı.

“Otoparklardan gelir elde etmekten ziyade trafik akışına kolaylık sağlamak amacıyla böyle bir girişimimiz var” diyen Başkan Tuna, “Bu uygulama açık otoparklar, kapalı otoparklar gibi bütün otoparkları kapsıyor. Özel şahıslara ait otoparklar bu uygulamanın dışında olacak. Biz kararı imzaladık ve Belediye Meclisi’nde onaylanırsa aldığımız karar hayata geçecek” diye konuşmuştu.

Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle onaylanan karar ne yazık ki otoparklarda uygulanmıyor. Ankaralılar Belediye Meclisi tarafından alınan karar üzerine araçlarını Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparklara tüm gün ücreti 1 lira diye bırakıp gidiyorlar. Fakat araç sahipleri araçlarını otoparktan almaya geldiklerinde şokla karşılaşıyorlar. Araçları otoparkta bir saatten kısa süre kalsa bile ücret ödemek zorunda kalıyorlar.

Eski otopark tarifesine göre tahsilat devam ettiği için Ankaralılar, “Başkan Mustafa Tuna bu uygulamadan vaz mı geçti?” diye soruyorlar.

Vatandaşlar Tepkili

Ankaralılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan kararı olumlu yönde karşıladı. “Bu hem vatandaşlar için hem de Ankara trafiğinin sıkışıklığının giderilmesi için güzel bir karardı” diye konuşan Ankaralılar bu karar üzerine araçlarını belediyeye ait otoparklara yoğun ilgi gösterdiler.

Ancak sıra para ödemeye gelince kendilerine verilen fişte yer alan rakamın eski tarife olduğunu görüyorlar.

Yani Belediye Meclisi tarafından alınan indirim kararı uygulanmıyor, eski ücret tarifesi uygulanıyor.

İşte eski ANPARK ücret tarifesi:

0 – 1 Saat: 5 TL

1 – 4 Saat: 7 TL

4 – 8 Saat: 10 TL

8 – 24 Saat: 15 TL

Ankara’nın şehir merkezinde birçok otopark var. Bu otoparklardan bazıları şunlar: Rüzgarlı Sokak otoparkı, Ankara Kalesi otoparkı, Ulus Otoparkı, Havaalanı otoparkı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2018 yılının ilk Belediye Meclisi’nde bir karar alarak ANFA ile olan 25 yıllık otopark protokolünü iptal etmişti.