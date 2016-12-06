Vatandaş “lirasına” sahip çıktı

Kayseri’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrası kentin ekonomisinin nabzının attığı Kazancılar çarşısındaki döviz bürolarına akın eden vatandaşlar, ellerinde bulunan dövizi Türk lirasına çevirerek ekonomiye katkı sağlıyor.

Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısını sektörün içinde yer alan esnaf ve vatandaşların olumlu karşıladığını ve bunun yansımalarını yakından gördüklerini söyledi.

Bu gelişmeye Kayserili vatandaşların da kayıtsız kalmadığını vurgulayan Gülsoy, “Cumhurbaşkanı’nın söylediğini olumlu karşılıyoruz ve bunun da desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda Kayseri, Cumhurbaşkanı’mızın bu çağrısına duyarsız kalmadı. İki gündür yoğun şekilde döviz bozduran vatandaşlarımız var. Çarşımızda da aynı şekilde döviz bozdurmaya geliyorlar.” dedi.

15 Temmuz’da darbecilere karşı oluşan milli iradeyi şimdi de ekonomik alanda görüldüğünü ifade eden Gülsoy, şunları kaydetti:

“Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti, burada Türkiye Cumhuriyeti’nin milli parası olan lira kullanılmalı. Duyarlı vatandaşlarımız Cumhurbaşkanı’mızın söyledikleri üzerine dövizlerini bozduruyor. Tabii ki devletimize sahip çıkmamız lazım. Bu devlet bizim. Cumhurbaşkanımıza, devletimize destek vermek için nasıl 15 Temmuz’dan sonra milli irade oluştuysa şu anda da ekonomik bir birlik oluşmalı. Ekonomik bir milli seferberlik olmalı düşüncesiyle vatandaşlarımız avro ve ve dolarlarını bozdursun. Şu anda Kayseri, bu hassasiyeti gösteriyor. Türk lirası, altın alsınlar. Cumhurbaşkanı, ‘Türk lirası bereketli’ diyor, gerçekten bereketli. Çünkü bereketli topraklar üzerinde yaşıyoruz. Şu an Kayseri’de bu hassasiyeti gösteriyor. Dolara ve avroya aşırı şekilde tepki var. Ülkemizdeki bazı gerginliklerden dolayı dolarda yükselme var ama yükselmenin esas nedeni dış kaynaklıdır. Vatandaşlarımızın ülkeye sahip çıktığının, Cumhurbaşkanı’mızın sözüne itibar ettiklerinin, siyasi istikrara güvenin bir göstergesi. Dövizini bozduran vatandaşlar hem para kazanır hem de devletimiz, milletimiz için ekonomik bir seferberliği başlatmış olur.”

Kayseri’de bir döviz bürosu sorumlusu Serkan Türkmençekiç de vatandaşların Cumhurbaşkanı’nın çağrısı ile dövizlerini Türk lirasına çevirip ekonomiye katkıda bulunduğunu söyledi.

Özellikle son birkaç gündür yoğunluk yaşadıklarını belirten Türkmençekiç,

“Herkes dövizini Türk lirasına çevirsin, devletimize, milletimize katkıda bulunsun. Şu anda piyasada 400 bin avroluk bir sirkülasyon oluyor. Yani günlük yaklaşık 10 milyon lira bazında bir sirkülasyon oluyor.”

diye konuştu.

Finans uzmanı İhsan Gülderdi ise Kazancılar çarşısında faaliyet gösteren döviz büroları ve sarraflarda yoğunluk yaşandığını belirtti.

Herkesin elindeki doları, avroyu Türk lirasına çevirdiğini dile getiren Gülderdi, “Ben bu çarşıda altın işiyle uğraşıyorum. Dövizini bozduran vatandaşların birçoğu geliyor, bizden altın alıyor. Bu da piyasaya artı olarak etki yaptı. Hatta talep o kadar fazla ki bir çok döviz bürosunun Türk lirası sıkıntısı yaşadığına şahit oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Üç kere gelip elimdeki doları bozdurdum”

Esnaf Şakir Buğday da geçimini pazarcılıkla sağladığını, umreye gitmek için sakladığı dövizi Türk lirasına çevirip, altın aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanını çok sevdiğini ve çağrısı üzerine elindeki tüm dövizi bozdurduğunu anlatan Buğday, “Ben esnafım, pazarcılık yapıyorum. Cumhurbaşkanı’nın bu çağrısına da candan katılıyorum. Umreye gitmek için para biriktiriyordum ve dövizde duruyordu, bozdurdum ve şimdi de altın aldım. Üç kere gelip, elimdeki doları bozdurdum.” şeklinde konuştu.

Tayfur Kantekin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine elinde bulunan avroyu bozdurduğunu kaydetti.

Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında olduklarına vurgu yapan Kantekin, şöyle konuştu:

“Ekonomimiz güçlü olsun istiyorum. Kimse bölmesin ülkemizi. Her şey Türkiye için. Herkese tavsiye ediyorum. Az çok demesinler, ne kadar varsa getirip bozdursunlar. Kendi paramız, ekonomimiz güçlensin, biz onu istiyoruz. Bu ekonomik hareketliliği ülkemize oynanan bir oyun olarak görüyoruz, biliyoruz ve seziyoruz. Türkiye’yi 15 Temmuz’daki hain saldırıyla yenemediler, yıkamadılar şimdi de ekonomimize saldırmaya çalışıyorlar. Keşke elimde çok olsa da çok bozdursam.”

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