Vatandaş ekonomik krizden inlerken, siyasetçilerde tık yok..!

Türkiye’de şiddetli ekonomik kriz yaşanıyor ancak bu gündemde değil.

Yaklaşık 2 haftadır Türkiye’deyim. Bodrum ve İstanbul’daki temaslarımda gördüm ki sokak ekonomik krizden inliyor. Ancak medya bundan bihaber.

Hangi sektöre giderseniz, gidin ciddi boyutta ekonomik isyan var. Bankacı, esnaf, otelci, turizmci, restorancı, kafeteryacı, emlakçı bundan yakınıyorsa demek ki bu ülke derin bir krizin eşiğinde de kimsenin haberi yok.

Onun için Ankara’daki beylere buradan sesleniyorum. Sokağa inin beyler, millet kan ağlıyor. Siz hala, FETÖ, Başkanlık diye tutturmuşsunuz.

ALTERNATİFİ ÇIKSA GERÇEKTEN BUNLARI SALLAR

Şundan emin olun eğer bu iktidara alternatif olacak bir alternatif iktidar ve lideri ortaya çıksın, ne AK Parti ne de Recep Tayyip Erdoğan derler. Ancak bu lider hala ortada yok. Vatandaşta daha kötü olmasın diye bu ekibe ses çıkaramıyor. Çünkü beceriksiz biri gelirse belki bugünleri de ararız endişe ve korkusunu yaşıyorlar.

MİLLET KORKAR HALE GELMİŞ

Televizyondaki açık oturumlarda ’’Düşünce Özgürlüğü’’ olduğunu inanarak görüşlerini belirten konuşmacılara yönelik FETÖ’cü yakıştırması ve onları karalamaya yönelik stratejide çok rahat fark ediliyor. Toplumda sindirilmek ve korku üzerine bir düzen hâkim kılınmış. Bir de buna olağanüstü hal uygulaması eklenince insanlar birbirinden korkar ve düşüncelerini saklamaya yönelik bir zapturapt altındalar.

PARTİ MECLİS TOPLANTILARINIZI SOKAKTA YAPIN

Bu manzara karşısında partilerin haftalık parti meclis toplantılarının vatandaşın meclisi toplantısı olan sokaklar, meydanlarda yapmasını naçizane bir teklif olarak buradan öneriyorum. Öyle parti meclis toplantılarında kürsüden kükreyeceğinize, cesaretiniz var ise çıkın vatandaşın meclisine görürsünüz, ’’Hanya’yı, Konya’yı’’

SİYASET YÜREK VE CESARET İSTER

İşte bu bağlamda siyaset yürek ve cesaret ister. Ben sokakta bir gazeteci olarak dolaştım. Kamuoyunun nabzını yokladım. Sokak ekonomik krizden inliyor. Bizim sokağın milletvekilleri, kabinenin bakanları hala varsa yoksa Başkanlık endeksli kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar.

Yani sokağın sesine kulak verdiğimizde ”her şeyimiz tamamda bir Başkanlığımız mı eksik” diye inliyor.

Ancak bunu duyacak sağduyu nerede?

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...