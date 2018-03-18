Mart ayı ile birlikte sektörlerde geçen yılın bilançoları açıklanıyor. Rakamlara göre, zarar eden, zorda kalan kaydedeler firma yok. Bankalar, borsada işlem gören firmalar, sanayiciler, perakendeciler, inşaatçılar nerdeyse tümü geçen yılı yüksek cirolar ve karlarla kapatmışlar.

Borsa İstanbul’da işlem gören firmaların karları tüm bu tabloyu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Öncelikle borsada işlem gören firmaların geçen yıl elde ettiği net kâr, 2016 yılına göre yüzde 58,4 artarak 74.5 milyar liraya ulaşmış.

Bu şirketlerin tabii çoğunluğu banka olmak üzer yıllık karları 1 milyar liranın üzerinde. Borsadaki şirketlerden 82’si net kar açıklarken sadece 12 şirket zarar ettiğini bildirmiş.

Gelelim işin üretim tarafına, Geçen Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, sanayi, madencilik ve taş ocaklığı, imalat, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme ve dağıtım gibi temel sektörlerde aylık üretim en az yüzde 1.2 ile yüzde 5.2 oranında artmış. Üretim kar ve para demek.

Sadece inşaat sektöründeki ciro endeksi geçen Ocak ayı itibarıyla bir yıldaki artış hem de takvim etkilerinden arındırılmış olarak önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 arttı. bir önceki aya göre yüzde 21,9 arttı. Daha öncede sormuştuk, inşaat ve konut sektöründe kim gerçeği söylüyor diye, cevabı burada yatıyor.

O zaman nasıl oluyor bu işler? Herkes yüksek karlar sağlıyor ama diğer yanda sorunumuz var, konut, araba satamıyoruz, AVM’lerde alışveriş durdu, kredi isteriz, kolaylık sağlayın” deniliyor, sonra da bu yüksek karlar ve üretimler açıklanıyor.

Peki, başta ücretliler olmak üzere vatandaş geçimlerini nasıl sağlasın? Yeni yıl zamları bitmeden döviz kurları yine artışa geçti. Bunun enflasyonu zıplatacağı aşikâr. Zaten maaşlardaki kayıpları daha ilk ayda eridi, gitti.

Daha dört ay var, enflasyonun seyrine bağlı olarak maaşlara yapılacak Temmuz zamları hesaplanıyor. Hesaplanacak bir şey yok. En fazla yüzde 5 zam gelir, onunla idare ederiz. Fazlası olur mu Olur, seçimler geliyor seçimler ne de olsa.

İŞSİZLİK AZALDI MI ARTTI MI?

Şu soruyu da sormak lâzım, bu kadar yüksek karlara ulaşan sektörler iş yaratabiliyor mu? Geçen hafta işsizlik rakamları açıklandı, görüldü ki geçen yıl içinde iş arayanlardan bir milyon 620 bin kişiye iş yaratılmış, iş arayanların sayısındaki azalma 581 bin kişi olmuş. Bu da çok çok iyi bir rakam. Demek günde bin 600 kişi işe yerleşmiş.

Ancak burada göz ardı edilen bir veri daha var: Stajyerler veya kursiyerlerin durumu. Stajını yapanlar ya da örneğin dört aylık meslek eğitim kursu alanlar da sigorta kapsamında hesaplanıyor.

Bunu genç nüfusta işsizlik oranının (15–25 yaş) yüzde 24.8’den yüzde 19.2’ye düşmesiyle görebiliyoruz. İyi de bunlar kısa süreli istihdam ya sonrası? Bunları çıkardığınızda işsizlikte rakam yüzde 11’leri buluyor, yani değişen çok fazla bir şey yok.

Bu arada Cumhurbaşkanın geçen yıl bu zamanlar ve yakın zamanda iki defa başlattığı istihdam seferberliğinin sonuçları buysa, yorumu size bırakalım.