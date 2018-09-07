VATANDAŞ ANLATTI, BAŞKAN AK DİNLEDİ

Keçiören Belediyesi tarafından vatandaşların problemlerini yüz yüze anlatması için organize edilen halk buluşması, Başkan Ak’ın katılımıyla Keçiören Ayvalı Mahallesi’nde kurulan platformda gerçekleştirildi.

Gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediyesi, vatandaşın gönlüne dokunmayı, onlarla hasbıhal etmeyi Ayvalı Mahallesi’nde sürdürdü. Buluşmanın düzenli gerçekleştirilmesi için oluşturulan platformda, Başkan Ak ile görüşmek isteyen vatandaşların kaydı oluşturuldu. Sırası gelen vatandaşla yüz yüze görüşme yapan Başkan Ak, çeşitli notlar alarak vatandaşın problemiyle bire bir ilgilendi.

Vatandaşların sorunlarını dinlemek için Keçiören’in ayrı ayrı noktalarında her hafta gerçekleştirilen halk buluşmasına ilgi yoğundu. Dört saatten fazla süren halk buluşmasında vatandaş her türlü problemini anlatma imkânı buldu. Problemi çözüme kavuşan vatandaşın memnuniyeti gözlerine yansıdı.

PROBLEMLERE ANINDA ÇÖZÜM

Halk buluşmasının ardından kısa bir değerlendirme yapan Başkan Ak, “Vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek için her hafta halk meclisi havasında toplantılar gerçekleştiriyoruz. Derdini yüz yüze anlatmanın insanoğlu için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarına anında müdahale etme imkânımız varsa, buluşma anında derhâl çözüm üretiyoruz. Aksi halde yetkili birim müdürlerimize talimat vererek sıkıntıları feraha kavuşturuyoruz. Bilhassa kendini yalnız hisseden yaşlılarımızın yanında olduğumuzu bu vesileyle hissettirip, terapi niteliğindeki çalışmalarımızı tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.​