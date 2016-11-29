Spor-Toto Süper Ligi Turgay Şeren Sezonu’nun 12 ncı haftasında oynanan maçlar da vasat futbol damgasını vurdu. Bu vasat futbolu seyretmek isteyenlerin sayısı da hayli düşüktü. Türkiye’de yepyeni güzel statlar yapıldı ve yapılıyor ama futbolumuzun kalitesi bir türlü gelişmiyor.

Haftanın maçlarını sizlere kısa kısa yorumlayacağım.

Alanya-Kayseri… Konuk takım top yaparken ev sahibi vasat futbolu ile üç kez vurdu. Hakemin verdiği iki penaltı ve kırmızı kart kararı doğruydu.

Galatasaray-Bursa… Ev sahibi vasat futbolu ile üç gol buldu. Konuk takım kötü futbolu ile bir gol attı. Galatasaray ilk golünü atarken güzel oynadı. Sonra vasata geçti.

Akhisar-Kasımpaşa… Ev sahibi iyi başlayıp golü buldu. Konuk takım maç boyunca önde oynadı ama skor yapamadı. Maçta futbol vasattı ve seyirci yoktu.

Karabük-Gaziantep… Vasat futbol Karadeniz’de de vardı. Ev sahibi oynamadan golü buldu. Konuk takım pas yaparak gol ararken, kırmızıyı gördü. Sonra ev sahibi iki gol daha bulup skoru belirledi.

Antalya-Adana… Ev sahibi son üç hafta da olduğu gibi bir gol atıp üstüne yattı. Konuk takım ise bütün maç boyunca yattı.

Beşiktaş-Başakşehir… Konuk iyi oynarken, ev sahibi vasattı. Konuk takım lider olmasını, girdiği 6-7 gol pozisyonunda gösterdi. Ancak bir gol atabildiler. Ev sahibinin ise bir tek pozisyonu yoktu. Golü duran toptan attılar. Bir de frikik’i Milli kaleci kurtardı. Zaten Lig lideri başka türlü zor gol yiyor.

Gençlerbirliği-Trabzon… Bu maçta pas, korner, aut, çokça faul, itiraz, sarı, kırmızı kart vardı ama futbol yoktu. Maçta, son 4 dakikada heyecan vardı ama gol olmadı.

Rize-Fenerbahçe… Maça ev sahibi iyi başladı, 17.ncı dakikada golü buldu ve geri çekildi. Konuk bu ikramı geri çevirmedi . Geri kalan 70 dakikada, güzel futbol oynayarak, farklı kazandı.

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