Muş’un Varto İlçesi’nde taşımalı eğitim veren köy okulundaki yetenekli çocukların oluşturduğu Hamurpet Ortaokulu 11 Köyün Orkestrası, İstanbul’dan Muş’a döndü.

Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali’nde sahne alarak Türkçe, Kürtçe ve İngilizce şarkı ve türküler söyleyen 40 kişilik orkestra grubu Muş’a döndü. Öğrencilerin büyük bölümü kurulan orkestra sayesinde ilk defa uçağa bindi, İstanbul ve Çanakkale’yi gördü. Orkestra sayesinde seslerini Türkiye’ye duyurduklarını ve çok güzel günler geçirdiklerini ifade eden öğrenciler, müzik öğretmenleri Aslı Tanrıkulu’ya ve diğer öğretmenlerine teşekkür etti. Hamurpert Ortaokulu Müzik Öğretmen Aslı Tanrıkulu, şöyle dedi:

“İlçe merkezinden 65 kilometre uzaklıkta ücra bir köydeki öğrencilerin hiçbir materyali yoktu. Evden getirdikleri kaplarla materyal oluşturup enstrüman yaptılar. İnek derilerini bidonlara gererek davul, un eleklerinden bengir, tahtalardan çalgı aletleri yaptılar. Sosyal medyada sesimizi duyurduk ve 40 kişilik orkestra ile İstanbul’a giderek gösteride bulunacak hale geldik. Yurdun dört bir yanından telefonlar aldık, bize destek oldular. Hayırseverlerden temin ettiğimiz enstrümanlarla kurduğumuz orkestra, gittiği her yerde yoğun ilgi gördü. Keyifli ve zevkli bir gezi geçirdik.”

Muş Havalimanı’nda öğrencileri karşılayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Yetkiner, son 20 yılda Varto da şiddet ve kan üzerine gelişen kirli siyasetle adını olumsuzlaştırdığını ifade ederek şunları söyledi:

“Köy orkestrası İstanbul Pendik Belediyesi ile THY sporsonluğunda İstanbul’a gitti. Çocuklarımız 3 yıllık emeğin sonucu çok güzel bir hühür ortaya çıkardı. Bir çoğunda ilk defa İstanbul ve Çanakkale’yi görmenin heyecanı ve şaşkınlığı vardı. Onu hale üstlerinden atamamışlar. Böyle bir hayal dünyasına gittiler. Orada onun sevinç ve üzüntüsü yaşadılar. Çünkü büyük şehri görmenin sevinci bir de buradaki imkansızlıkları görünce ikisinin arasındaki farkı biraz daha böyle etkilemiş oldu. Varto İlçesi şiddeti kutsamayan ret eden bir yerdi. Okuma ile kendisini dünyada tanıdan bir yerdi. Son 20 yılda Varto’da gelişen kirli siyaset kan üzerinde yapılan siyaset Varto’nun adını olumsuzlaştırdı. Biz de Kaymakamımızla birlikte çalışanlarımızla bu kirli siyaseti ortadan kaldırabilmenin yolu ve yöntemi üzerinde çalıştık. Müziğiyle eğitimiyle biz kirli siyaseti ve şiddeti üzerini örtüp, onu toprağa gömmek bir daha geri gelmemek üzere Varto’da bu tür etkinlikleri düzenlemeye çalıştık ve başardık. İnşallah bundan sonra Varto kendi adını kirli siyasette değil şiddetle değil eğitimiyle ve sosyal aktiviteleriyle dünyaya duyuracak.”

Hamurpet Ortaokulu’nda okuyan Akif Karadam ise, “Daha önce hiç İstanbul’a gitmemiştim. Görmediğim yerleri gördü ve çok mutluyum, Çanakkaleye gittik ve şehitliği gezdik. Bu nedenle bize katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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