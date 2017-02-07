Varlık değil, rant fonu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Varlık Fonu’na ilişkin, “Bu Fon, iktidarın ‘mega projeler’ diye yola çıktığı, batık projelerine finansman aktarmak için, kendi iktidarları çevresinde kümelenmiş sermayeyi daha da büyütmek, siyasi ikballerine kaynak yaratmak için kurduğu rant paylaşma fonudur. Bu fonun adı ‘Saray Fonu’dur” dedi.

Torun, 11 kamu kuruluşunun ve birçok arazinin Varlık Fonu’na devredilmesiyle ilgili açıklama yaptı. AK Parti iktidarının “her zaman olduğu gibi gözünü ranta diktiğini” ifade eden Torun,

“Kamu kaynaklarını siyasi çıkarları için istediği gibi kullanacak, yandaşlarına peşkeş çekecektir. Cumhuriyet tarihimizde hiçbir iktidar devletin kaynaklarını böyle savurmamıştır. Heba etmemiştir. Kamu hisselerini kimlerin çıkarı için ipotek edecektir. Kamu kuruluşlarını, hazineye ait en değerli arazileri babalarının malı gibi gören iktidar, açıkça 80 milyonun hakkını yemekte sakınca görmemektedir”

dedi.

-“İKTİDAR MEYDANI BOŞ BULMUŞ AT OYNATIYOR”-

İktidarın artık satacak hiçbir şeyi, hiçbir kaynağı kalmadığını belirten Torun, şöyle devam etti:

“Her yere kayyum atayan iktidar korkarım ki Türkiye Cumhuriyeti’ni de bir kayyumun eline bırakmaya hazırlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyetini sahipsiz mi sanıyorsun? Cumhuriyetin bütün kazanımlarını satan iktidara hiçbir şey yetmiyor, şimdi de Türksat’tan, PTT’ye, Telekom’da kalan kamu hisselerinden BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden ve Çay İşletmeleri’ne, Borsa İstanbul’dan Türk Havayolları’na, Ziraat Bankası’ndan Halk Bankası’na kadar en kıymetli kuruluşlarını, İzmir, Muğla, Antalya, Aydın gibi Türkiye’nin cennet köşelerindeki arazileri Varlık Fonuna devredip satmayı planlıyor. Başına da saray dalkavuklarını oturtmuş, meydanı boş bulmuş at oynatıyor. Zannediyor ki bu devran böyle devam edecek. Saray ve AKP bilsin ki ne bu vatan toprakları ne de devletin en gözde kuruluşları hiç kimsenin çiftliği değildir.”

-“YOKTAN VAR EDİLEN KURULUŞLAR KURBAN EDİLİYOR”-

Torun, iktidarın vatandaşın işsizliğine, yoksulluğuna, içinde buluduğu borç batağına çözüm arayacağına, “acımasızca” Türk Milletinin yıllarca alın teriyle kurduğu, yoktan var ettiği kuruluşlarını denetlenemeyecek olan bir fon aracılığıyla ranta kurban ettiğini ifade etti.

Bu fonun adının ‘Varlık Fonu’ olmadığını, gelecek nesillere varlık aktarmak için kurulmadığını belirten Torun, şunları kaydetti:

“Bu Fon, iktidarın mega projeler diye yola çıktığı, batık projelerine finansman aktarmak için, kendi iktidarları çevresinde kümelenmiş sermayeyi daha da büyütmek, siyasi ikballerine kaynak yaratmak için kurduğu rant paylaşma fonudur. Dünya ülkelerinde kurulan hiç bir Varlık Fonu ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu fonun adı ‘Saray Fonu’dur.

Yakındır, AKP iktidarının yaptığı her şeyin hesabı sorulacaktır. Cumhuriyetimizi de, uğruna canımızı vereceğimiz vatan topraklarımızı da, yıllar boyunca emek emek kurduğumuz en kıymetli kamu kuruluşlarımızı da, çocuklarımızın geleceğini de bu iktidarın elinden kurtaracağız.”

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