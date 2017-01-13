Varislerinizi yok edin!

Bir toplardamar hastalığı olan varislerin, en sık karşılaşılan formu kılcal damar varisidir. Havalar ısınmadan, yaz mevsimi gelmeden tedavi olup, ilerlemesine ve estetik dışı görüntüsüne son vermek mümkün.

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, varis belirtilerinin çok iyi gözlemlenmesini ve tedavi yönteminin ona göre belirlenmesi gerektiğini söyledi ve ekledi: “ Varis şikayeti olanlar için en uygun tedavi mevsimindeyiz. Havalar ısınmadan ve güneş ışığına maruz kalmadan, varis tedavisine başlamak, en etkili sonuçların alınmasını sağlar.

Varisin ilerlemiş boyutlarında, bacaklarda, mavi veya mor renkte damarların, şekilsiz bir biçimde toplanmış görünümünü gözlemleriz. Bunun yanı sıra bacaklarda oluşan varis; ağrı, karıncalanma, uyuşma ve yorgunluk gibi şikâyetlere de yol açmaktadır. Özellikle kılcal damar varis hastalığının mutlaka tedavi edilmesi gerekir çünkü bu ufak tefek gibi görülen estetik dışı görüntü, derin toplardamar sorunlarına neden olabilirler. Vücudumuzdaki en küçük kan damarları olarak adlandırılan kılcal damarlar, atardamarla toplardamarları birleştirme özelliğine sahiptirler.

Tek bir hücre tabakasından oluşan kılcal damar duvarlarında meydana gelen kalınlaşma veya dokularda oluşan iltihaplanmalar, kılcal damar hastalıkları olarak nitelendirilirler. Dolayısıyla kılcal damar varislerin yok edilmesi gelecekteki toplardamar varis sorununun önüne geçilmesini sağlayacaktır” dedi.

Varis tedavisini son ana bırakmayın

Varisler ağrılı, kalın ve çok çıkıntılıysa mutlaka kalp damar cerrahının görmesi gerektiğini dile getiren Op. Dr. Bülent Cihantimur, bu aşamada cerrahi olarak müdahalenin yine kalp damar doktorları tarafından yapıldığını, ilerlememiş basit vakalarda ise, kendilerinden yardım alınabileceğini söyledi. Cihantimur “ Estetik görünümü düzeltmek adına basit damar şikayetlerini Skleroterapi dediğimiz ilaçla damar yoluna enjeksiyon yapılarak ve aynı seansta NDYAG Lazer ile kombin edilen bir tedavi uyguluyoruz.

Ortalama haftada 1 kez yapılır, seans sayısı şikayetin boyutuna göre kişiden kişiye değişir” dedi ve ekledi “Skleroterapi işlemi, damarların içerisine kurutucu ilaç enjekte edilerek gerçekleştirilir. Damarlara doğrudan yapılan enjeksiyon ile amaçlanan; toplardamarlarda bir reaksiyon oluşturmak ve tıkanmaya neden olmaktır. Damar duvarlarında iltihabi reaksiyon meydana getirilerek, varislerin birkaç hafta içerisinde ortadan kaldırılması hedeflenir. Skleroterapi tedavisinde kullanılan iğneler oldukça incedir ve bu sebeple işlem esnasında fazla acı duyulmaz. İşlem sonrasında, enjeksiyon yapılan bölge bandajlanır. Tedavi sonrası kişi, günlük rutin işlerini yapmaya devam edebilir.”

Skleroterapi sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

Varis tedavisi için etkili bir yöntem olan Skleroterapi işlemi 30 ila 60 dakika arası sürüyor. Skleroterapi ile damarlara enjeksiyon işlemi tamamlandıktan sonra, işlem yapılan bölge bandajlanıyor ve sonrasında hasta dilediği gibi günlük aktivitelerine devam edebiliyor. Skleroterapi sonrası varis çorabı giyilmesi, hareket edilmesi ve cildin nemlendirilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Bülent Cihantimur, kılcal damar varislerinin tekrar etmemesi için, sigara alışkanlığının bırakılmasını ve ayakta fazla durulmamasını öneriyor.

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