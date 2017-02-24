VAN Gölü’nün derelerin aktığı Bitlis’in Adilcevaz’a bağlı Akçıra Köyü bölgesi, aşırı soğuklarda yer yer dondu.

Son günlerde bölgede etkili olan aşırı soğuk hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Soğuktan dolayı akarsular, dereler donarken, Türkiye’nin en büyük sodalı ve tuzlu gölü Van Gölü de soğuklara dayanamadı. Bitlis’in Adilcevaz İlçesi’ne 43 kilometre uzaklıktaki Akçıra Köyü’de Van Gölü kıyıları buzla kaplandı.

Hava sıcaklıklarının geceleri eksi 25 dereceye kadar düştüğü bölgede tatlı suların da karıştığı kıyılar, yaklaşık 30 santimetre buzla kaplandı. Gölün bir kısmının buzla kaplanması karşısında şaşırdıklarını belirten köylüler, “Daha önce Van Gölü’nün kıyı kesimlerinin donduğunu görmüştük. Fakat böylesine geniş bir alanda bu kadar kalın bir buz kütlesiyle hiç karşılaşmadık” dedi.

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