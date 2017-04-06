Valilik 3 puanı rakibine hediye etti

Kamu maçında Ankara Valiliği Futbol Takımı Yapı İşleri Spor Genel Müdürlüğü futbol takımına 4-3 yenilidi… 30 x 2 devre lig usulü oynanan maçta Yapı Spor’a yenilen Valilik takımı rakiplerine 3 punaı vermedi, 3 puanı hediye ederek sahadan boynu bükük ayrıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından düzenlen kurumlar arası maçta ve 07 dk. İlk golü (penaltıdan) atarak 1-0 öne geçen Valilik, rakip takımın karşısında üstünlüğü yakaladı.

Atılan tek golün sevincini yaşayan Kırmızı- Beyazlılar, 17 dakikada Yapı İşleri Genel Müdürlüğü takımının lehine verilen penaltıyı kullana ve gole çeviren Yavuz, dengeyi sağlamasıyla skor 1-1 oldu.

Karşılıklı atılan gollerin ardı arkası kesilmedi, 20 dk. Oktay, tek başına verdiği mücadeleyle attığı golle tekrar 2-1 öne geçse de de Yapı İşleri Genel Müdürlüğü adına da 28 dakikada Murat’ın kazanılan penaltıyı gole çevirmesiyle durum 2-2 oldu. Karşılaşmanın ilk bölümünde de 2–2 eşitlikle kapandı.

İkinci yarıya dengeli başlayan Valilik, Rakip takım adına ve 47 dakikada Oktay’ın attığı golle durum tekrar 3-2 Valilik öne geçti. Atılan karşılıklı goller yetmemiş olacak ki, her iki takımda gol atmaya devam etti.

Müsabakanın akışı içerisinde oyun temposu bir hayli hareketli geçerken, Günün başarılı adlarından YİGM oyuncularından Bülent 50 ve 58’de attığı gollerle maçı 4-3 kazanırken, kaybeden taraf da Ankara Valiliği oldu.Müsabakayı kıl payı elinden kaçıran Valilik, sahada şu kadroyla yer aldı: Murat, Çetin, Hasan, Sedat, Samet, Muammer, İsa, Cemil, Ragif, Lokman ve Oktay.

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