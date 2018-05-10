Ankara Valisi Ercan Topaca, Keçiören’de yaşanan sel felaketinde zarar görenlere ödemelerin başladığını belirterek, hasar tespit komisyonlarının raporlaması sonrası 60 konut, 24 işyeri ve 19 araç sahibine 806 bin tutarında yardım yapıldığını söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut’un da hazır bulunduğu basın toplantısında Vali Topaca Keçiören’de geçen Pazar günü kuvvetli yağış sonucunda toplamda 24 iş yeri, 60 konut, bir de binalardaki ortak kullanım alanları olmak üzere 103 bağımsız bölümde maddi hasar oluştuğunu belirterek, “Herhangi bir can kaybının olmaması bu işin sevindirici yönüdür” ifadesini kullandı. Oluşturdukları 7 komisyonun binalarda ve iş yerlerindeki hasar tespiti yaptığını vurgulayan Topaca, Keçiören’de 23 aracın zarar gördüğünü, bu araçlardan kaskosu olmayan 19 araçta hasar tespitinin yapıldığını söyledi.

BELEDİYEDEN 500 BİN TL YARDIM

Keçiören Belediyesi’nin sel sonrası anında harekete geçmesine ayrı bir parantez açan Topaca, “Belediye Başkanımız ilk andan itibaren olaya müdahale etti, Belediyemizin de 500 bin liranın üzerinde afetzedelere yardımı olacak.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan sel felaketi sonrası el birliği ile yaraları sardıklarına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, “Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi noktasında devletimiz yaraları sarmak için seferber oldu, yardımlar ulaştırıldı. Biz de Belediye olarak ev ve işyerlerinin tahliyesi ve zeminlerinin ilaçlı özel suyla yıkanmasını gerçekleştirdik.

Ayrıca yine dış cephelerinin boyanması, zemini çöken yerlerin tamiri ve tadilatı noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun yağış sonrası ilçe genelinde yıkılan istinat duvarları ve hasar gören altyapı ile ilgili çalışma halindeyiz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. Ankara’ya, Keçiören’e ve vatandaşlarımıza da tekrar geçmiş olsun.” dedi.